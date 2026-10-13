Майже 10 000 м² терас у центрі Києва: яким буде OZON House на Печерську

Тиша, безпека, зелень за вікном, власна тераса і приватність – набір, який у великому місті дедалі більше нагадує розкіш. І він одразу вмикає уяву: шелест листя за вікном і запах зелені після дощу, дитина, яка безтурботно стрибає по калюжах, теплі вечори з друзями на власній терасі та заходи сонця, які хочеться зустрічати разом із коханими. Це прості, але дедалі цінніші сценарії життя, заради яких, здається, потрібно залишити центр і переїхати ближче до природи.

SAGA Development та BGV Development пропонують інший варіант. Девелопери презентують OZON House – новий житловий проєкт на Печерську поруч із Ботанічним садом, де природу планують повернути в щоденне життя людини. Власні тераси, зелень, простори без машин, каскадна архітектура та близькість Ботсаду формують головну перевагу OZON: життя в самому центрі Києва без відчуття міста.

Проєкт складатиметься з чотирьох будинків, що об'єднають 12 секцій та вісім обʼємів із каскадною поверховістю. Загалом у кварталі заплановано близько 1 240 квартир та апартаментів, підземний паркінг на 900 машиномісць, майже 10 тис. м² приватних терас та близько 10 тис. м² комерційних площ і сервісів.

Розбираємося, які ще особливості має новий обʼєкт в одному з найпрестижніших районів столиці, як влаштований вертикальний сад, як в OZON працюють з рельєфом і з яких рішень складається проєкт, що пропонує Печерську новий сценарій життя під назвою «365 хороших днів на рік».

Нова ера Печерську – центр міста без відчуття міста

Перша важлива особливість, яка відрізняє OZON House від інших столичних об’єктів, – поєднання центру міста та привілею жити серед природи. OZON розташують у київському мікрорайоні Звіринець – у тихій та затишній частині Печерська із зеленими схилами. Зовсім неподалік розкинувся Ботанічний сад ім. Гришка, збереглися давні вулиці та садибна забудова. По сусідству – посольства та консульства.

Концепцію озеленнення девелопери продовжують всередині самого комплексу – звідси ідея вертикального саду, інтегрованого в каскадну архітектуру OZON. Рослинність планують інтегрувати на різних рівнях забудови – у дворах, на терасах і схилах, уздовж пішохідних маршрутів та в зелених кишенях. У сукупності вони мають сформувати багаторівневу систему озеленення.

Окремий шар цієї зеленої архітектури – тераси. У проєкті передбачено майже 10 000 м² приватних терас і 20 спільних. Завдяки каскадній забудові вони розташовуються на різних рівнях і стають продовженням квартир та спільних просторів просто неба. Тут можна облаштувати власний зелений куточок, снідати, працювати, збирати друзів або просто проводити час надворі – не залишаючи дому.

У комплексі цю систему продовжують зелені двори та внутрішня вулиця без машин, призначена для мешканців. Водночас зовнішній променад уздовж Вільшанської, пішохідний спуск із ліфтами між верхнім і нижнім Печерськом та нижня тераса з виходом на вулицю Бойчука будуть відкритими для міста. Так простір OZON розмежовується за ступенем приватності: від відкритих міських маршрутів до внутрішніх просторів для мешканців і приватних терас.

Таким чином OZON вирішує характерний для центральних районів конфлікт: людина хоче залишатися близько до ділового та культурного центру, але водночас прагне тиші, приватності та щоденного контакту з природою. Тут зелень задумана не як декоративне доповнення до житлового комплексу, а як частина його архітектури й повсякденних сценаріїв – від власної тераси до прогулянки променадом.

Окремий напрям – добросусідство з Ботанічним садом. Команда OZON взяла на себе зобов'язання підтримувати його інфраструктуру та долучитися до відновлення оранжерей. Також у планах – спільні події, лекції, дитячі програми та волонтерські дні. За інформацією компанії, під час холодного періоду минулого року саду вже передавали пальне та теплові гармати для підтримки оранжерей. У компанії наголошують, що розглядають таку співпрацю як довгострокове сусідство, а не одноразові благодійні акції. Ідея в тому, щоб близькість до Ботсаду була для OZON не просто перевагою локації, а приводом бути хорошим сусідом і вкладатися в місце, частиною якого стає новий квартал.

У результаті природа в OZON має працювати на кількох рівнях одночасно: Ботанічний сад по сусідству, зелені схили Звіринця навколо, вертикальне озеленення всередині кварталу, майже 10 000 м² приватних терас, 20 спільних терас і променад без машин. Саме з цього складається заявлена девелоперами формула – центр міста без постійного відчуття міста.

365 хороших днів про які мріє кожен

Природа та озеленення – лише одна з переваг нового комплексу. Інша – кількість сценаріїв і моментів, із яких насправді складається відчуття дому. У OZON заплановані пішохідний променад, спортивна та wellness-інфраструктура, коворкінг, Community Room, багаторівневий лобі, кафе й ресторани, комерційна галерея, школа та садок, дитячі й зелені простори. Автомобілі максимально переводяться на рівень підземного паркінгу, а внутрішня територія має належати пішоходам.

А далі інфраструктура перетворюється на життя. Дитинство – на друзів у дворі, улюблене морозиво під домом, схованки й десятки спусків із гірки «ще один раз». Романтичне побачення може закінчитися не в ресторані, а прогулянкою серед зелені й заходом сонця на терасі. Неділя – довгою сімейною вечерею просто неба. А звичайний ранок – співом птахів, чиї голоси з часом починаєш розрізняти, дорогою повз дерево, за зміною якого спостерігаєш протягом року, чи улюбленою квіткою у дворі, цвітіння якої чекаєш щовесни.

Це дуже прості речі, але саме вони згодом стають спогадами про дім. І в OZON для таких моментів намагаються створити фізичне середовище: тераси, зелень, двори без машин, дитячі простори, променад, місця для зустрічей, спорту, усамітнення й часу разом.

З цього і виростає концепція «365 хороших днів на рік». Хороший день тут не обов’язково має бути сонячним або особливим. Це може бути день, коли дитина повернулася додому з новою історією про пригоди у дворі, коли вечеря на терасі затягнулася до темряви, коли після дощу пахне зеленню або коли ви раптом уперше впізнали за голосом птаха за вікном. Ті маленькі моменти життя, про які ми часто мріємо, у такому середовищі мають шанс стати не винятком, а щоденним приємним ритуалом.

У проєкті цю філософію сформулювали наступним чином: «Курорти рахують сонячні дні, OZON – хороші». Її логіка відштовхується від простої аналогії: курорти оцінюють за кількістю сонячних днів, тоді як якість житлового проєкту визначається тим, скільки комфортних сценаріїв він може запропонувати мешканцю незалежно від сезону чи погоди. Тераси й зелені простори, спорт, wellness, коворкінг, ресторани, освіта та сервіси мають працювати як єдина система і робити кожен день мешканця OZON хорошим та наповненим.

Каскадна архітектура, що відкрила нові горизонти

Одна з найбільш упізнаваних рис майбутнього OZON House народилася із самої ділянки. Перепади висот тут сягають від 17 до 33 метрів, тому замість того, щоб підпорядковувати територію умовній горизонтальній площині, фахівці проєкту вирішили перетворити особливості рельєфу на унікальне архітектурне рішення.

«Рельєф цієї ділянки від самого початку задав архітектурі OZON особливий характер. Перепади висот тут дуже виразні: вздовж Вільшанської – близько 7 метрів, з боку Бойчука – близько 9 метрів у протилежному напрямку, а поперек ділянки вони сягають від 17 до 33 метрів. Ми вирішили зробити цю особливість перевагою проєкту. Так з’явилася каскадна архітектура, тераси на різних рівнях і навіть дитячі гірки», – розповідає архітектор проєкту Олексій Пахомов, співзасновник студії BURØ.

Так сформувалася каскадна структура OZON: чотири будинки, 12 секцій та вісім каскадних об'ємів, що розташовуються на різних рівнях, а між ними з'являються тераси, багаторівневий стилобат і вертикальні пішохідні маршрути.

Саме рельєф надає терасам OZON особливої цінності. На рівній ділянці тераса переважно залишається додатковим простором біля квартири. Тут перепади висот піднімають її над ландшафтом і відкривають ширші перспективи на місто та зелені схили. Каскадна архітектура створює різні рівні огляду, а разом із ними – різні краєвиди.

Найемоційніше ця особливість проявляється в дитячому просторі – перепади висот тут використали для великого “дитячого каскаду”: з верхнього рівня до нижнього можна буде спускатися гірками різної складності, а повертатися нагору – спеціально передбаченим для цієї зони ліфтом.

Архітектори працюють над ділянкою з весни 2018 року, і нинішня концепція OZON – уже третя редакція проєкту. При цьому з кожною редакцією забудова ставала нижчою: якщо у 2007 році органи охорони культурної спадщини погоджували попередній проєкт із п'ятьма циліндричними вежами заввишки до 87,9 м, то нинішня концепція передбачає каскадну забудову до 50 м.

«Ми бачимо, наскільки змінився запит людей. Сьогодні важливо не лише те, як архітектура виглядає, а й те, як людина в ній почувається. Десь простір має бути динамічним, спонукати рухатися, а десь – заспокоювати, давати приватність, тишу і близькість до природи. Перепроєктовуючи OZON, ми багато думали саме про те, як людина “проживатиме" цей простір щодня в сьогоднішніх реаліях», – пояснює Пахомов.

Безпека як частина сучасного житла

Після 2022 року саме поняття комфортного житла в Україні змінилося. Поряд із локацією, архітектурою, природою та інфраструктурою одним із базових запитів стала безпека та здатність будинку зберігати роботу ключових систем під час відключень.

В OZON передбачене резервне живлення необхідної інфраструктури комплексу: ліфтів, насосної станції, індивідуального теплового пункту, аварійного освітлення, систем оповіщення та інших критичних мереж. Опалення планується від газової котельні.

У підземній частині OZON також передбачені захисні споруди подвійного призначення – протирадіаційне укриття та сховище.

Безпека продовжується і на рівні повсякденного життя: автомобільний рух максимально переноситься під землю, а центральний променад і внутрішні зелені простори проєктуються передусім для пішоходів.

Не квартал за парканом: що OZON дає Печерську

Місто постійно змінюється, і території, які ще вчора були заводами, гаражами, пустками чи занедбаними ділянками, поступово змінюють свою функцію та повертаються до міського життя. Замість закритих або монофункціональних територій з’являються квартали, де можна не тільки жити, а й працювати, відпочивати, займатися спортом, зустрічатися та користуватися міськими сервісами.

На цьому побудований принцип mixed-use – формат, у якому житло поєднується з комерцією, робочими, освітніми, спортивними та громадськими просторами. Завдяки цьому квартал не перетворюється на окремий «спальний острів», а залишається активною частиною міста протягом усього дня.

В OZON цю логіку закладають у саму структуру проєкту. Відкритий променад уздовж Вільшанської та пішохідний зв'язок із вулицею Бойчука мають включити квартал у міські маршрути, а близько 10 000 м² комерційних і сервісних просторів – наповнити їх функціями.

При цьому відкритість не скасовує приватності: житлові простори, приватні тераси та окремі зони для мешканців матимуть контрольований доступ. Так OZON має стати не кварталом за парканом, а новою частиною Печерська – із власним життям, відкритими зеленими просторами, сервісами та новими точками тяжіння для району.

Еволюція ділянки на Вільшанській

У території на Вільшанській своя довга історія. У різні періоди тут розташовувалися гаражі, господарські й технічні об'єкти, згодом почалася реалізація іншого житлового проєкту, який так і не був завершений.

Важливий контекст цієї ділянки – стан схилу був зафіксований містом ще до початку будівельних робіт. 1 лютого 2006 року його визначили як аварійний, а вже у 2007 році КМДА встановила необхідність проведення протиаварійних заходів. Перший етап інженерного захисту розпочали попередні власники проєкту, однак повний комплекс робіт так і не був завершений.

Перші роботи з інженерного захисту схилу виконували ще у 2008–2009 роках. Нинішній проєкт продовжує та завершує цей комплекс робіт. За даними девелопера, він включає посилення схилу, водовідведення і дренаж, анкерні системи та укріплення ґрунтів. Паралельно проводиться інструментальний моніторинг.

Тому для OZON важливо не просто розпочати черговий етап розвитку території та ревіталізації, а довести її багаторічну трансформацію до завершення: закінчити комплекс інженерних робіт і замість території з незавершеною історією створити житлове та міське середовище із зеленими просторами, сервісами й новими функціями для цієї частини Печерська.

Нова розкіш великого міста

У підсумку OZON House складається з речей, кожна з яких окремо давно знайома ринку: терас, озеленення, спорту, ресторанів, коворкінгу, дитячої інфраструктури, паркінгу, громадських просторів. Незвичним є те, як вони поєднуються в одному місці – у центрі Печерська, поруч із Ботанічним садом і на рельєфі, який дав проєкту його унікальну каскадну архітектуру.

Для сім'ї це може бути безпечний простір без машин, школа й садок поруч та дитячі гірки на схилі. Для когось – ранкове тренування, робота в коворкінгу й вечір на власній терасі. Для іншого – можливість залишатися в центрі Києва, але щодня бачити зелень, чути шелест листя і мати місце, де міський ритм можна поставити на паузу. Саме тому «365 хороших днів» у OZON – не стільки про кількість функцій, скільки про можливість по-різному проживати звичайний день.

І саме це сьогодні найточніше описує нову міську розкіш: не відмовлятися від центру заради природи і не відмовлятися від природи заради центру. Мати тишу, безпеку, приватність, власну терасу, зелень за вікном і місто поруч – але вдома не відчувати міста.