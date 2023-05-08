Союз архитекторов: в Градостроительном кодексе следует учесть прогрессивные наработки законопроекта 5655 - письмо

Прогрессивные наработки реформы градостроительства – законопроекта 5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельност" следует учесть при разработке Градостроительного кодекса Украины. Об этом говорится в письме Союза архитекторов Украины за подписью главы Александра Чижевского в адрес Президента Владимира Зеленского, главы Верховной рады, главы профильного парламентского комитета по вопросам градостроительства, а также главе рабочей группы по разработке Градостроительного кодекса.

Национальный союз архитекторов Украины считает, что при разработке проекта. Градостроительному кодексу Украины следует обязательно учесть те прогрессивные моменты, которые содержат законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности" (№ 5655)”, - говорится в письме.

В объединении напомнили, что активная работа по формированию концептуальных основ Градостроительного кодекса Украины была начата еще в 2016 году с участием ряда национальных и международных экспертов и проектных организаций.

“В течение 2016-2018 годов было проведено 15 (пятнадцать) профессионально-экспертных сессий и семинаров с участием ведущих специалистов всех сфер деятельности, причастных к градостроительной сфере, и по результатам чего была сформирована Концепция публичного управления в сфере градостроительной деятельности как базовый документ для разработки Градостроительного кодекса Украины”, - говорится в документе. По словам авторов, в основу Концепции публичного управления в сфере градостроительной деятельности были положены Новая программа развития городов, принятая Конференцией ООН по жилью и устойчивому городскому развитию; Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, Цели устойчивого развития ООН, Европейская хартия местного самоуправления и т.д.

В Союзе считают, что концепция остается актуальной и сегодня. Ведь в случае принятия Градостроительного кодекса он должен стать научно-обоснованной основой для внедрения в Украине реформы сферы градостроительной деятельности.

Напомним, антикоррупционный законопроект 5655 о реформировании и цифровизации в области градостроительства был принят Верховной радой в целом в конце декабря прошлого года, документ находится на подписи у Президента Владимира Зеленского.