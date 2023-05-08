Спілка архітекторів: в Містобудівному кодексі слід врахувати прогресивні напрацювання законопроекту 5655 - лист

Прогресивні напрацювання реформи містобудування - законопроекту 5655 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності” слід врахувати при розробці Містобудівного кодексу України. Про це йдеться в листі Спілки архітекторів України за підписом голови Олександра Чижевського на адресу Президента Володимира Зеленського, голови Верховної ради, голови профільного парламентського комітету з питань містобудування, а також голові робочої групи з розробки Містобудівного кодексу.

“Національна спілка архітекторів України вважає, що при розробці проекту. Містобудівного кодексу України слід обов'язково врахувати ті прогресивні моменти, що містить у собі законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" (№ 5655)”, - йдеться в листі.

У об’єднанні нагадали, що активну роботу щодо формування концептуальних засад Містобудівного кодексу України було розпочато ще у 2016 році за участю низки національних та міжнародних експертів і проектних організацій.

“На протязі 2016-2018 років було проведено 15 (п'ятнадцять) професійно-експертних сесій і семінарів за участю провідних фахівців усіх сфер діяльності, дотичних до містобудівельної сфери, та за результатами чого було сформовано Концепцію публічного управління у сфері містобудівної діяльності як базовий документ для розроблення Містобудівного кодексу України”, - сказано в документі. За словами авторів, в основу Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності були покладені Нова програма розвитку міст, ухвалена Конференцією ООН з житла і сталого міського розвитку; Угода про асоціацію Україна-ЄС, Цілі сталого розвитку ООН, Європейська хартія місцевого самоврядування тощо.

В спілці вважають, що концепція залишається актуальною і сьогодні. Адже, у разі ухвалення Містобудівного кодексу, він має стати науково-обґрунтованими підвалинами для упровадження в Україні реформи сфери містобудівної діяльності.

Нагадаємо, антикорупційний законопроект 5655 про реформування і цифровізацію у галузі містобудування було ухвалено Верховною радою в цілому наприкінці грудня минулого року, документ перебуває на підписі у Президента Володимира Зеленського.