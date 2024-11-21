Суд разрешил застройщику не восстанавливать разрушенный памятник архитектуры в центре Киева

Шевченковский районный суд Киева разрешил девелоперской компании "Нест" не восстанавливать разрушенную часть памятника архитектуры в столице по улице Рейтарской, 37.

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Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

По его словам, судья Олег Савицкий отказал в удовлетворении иска местных жителей и активистов о восстановлении памятника архитектуры "Дома Киевского уездного земства 1913 года", который застройщик успел частично разрушить осенью прошлого года.

Достопримечательность известна тем, что здесь жил и работал член Украинского центрального совета и соавтор IV универсала, в котором была провозглашена независимость Украины, писатель Никита Шаповал.

Перов напомнил, что здание попало в книгу "Киевские адреса Украинской революции 1917-1921" и напрямую связано с украинским государственным процессом, ведь Шаповал в нем исполнял обязанности министра земельных дел УНР.

В мае 2023 года Перов сообщал, что здание на Рейтарской 37-А начали разбирать. По информации Департамента культурного наследия КГГА, проект сноса не соглашался.

Фото: памятник архитектуры на улице Рейтарской, 37, facebook.com/AmiDPerov

В компании "Нест", которая сносит здание под видом реставрации, утверждали, что реставрируют главный фасад, чтобы "приспособить здание к современным условиям".

"Это значит, что от достопримечательности должен остаться лишь существенно изменяющийся фасад", — подчеркивал активист.

В сентябре 2023 года Министерство культуры и информационной политики придало статус памятки местного значения для всего здания по адресу ул. Рейтарская, 37.

Фото: памятник архитектуры на улице Рейтарской, 37, facebook.com/AmiDPerov

В ведомстве напомнили, что в 2011 году произошло разделение памятника и занесение в Государственный реестр недвижимых памятников Украины только части дома под техническим адресом — ул. Рейтарская, 37 А. Флигелю присвоили букву А'. Его и часть дома по адресу ул. Рейтарская, 37 Б признали не подлежащими занесению в Госреестр недвижимых памятников Украины. В МКИП признали, что при этом в учетную документацию внесли ложные сведения.

По данным МКИП, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не одобрял демонтаж сооружения, поскольку застройщик не сообщил об этом Комитет и не получил никаких рекомендаций.

Фото: памятник архитектуры на улице Рейтарской, 37, facebook.com/AmiDPerov

Заметим, на месте памятки архитектуры на улице Рейтарской, 37, девелоперская компания "Нест" планирует построить "бутиковый бизнес-центр" Reiter Hall. Девелопер утверждает, что хочет "вернуть зданию первозданный вид" и одновременно "укрепить его современными конструктивными решениями". В "Нест" уверяют, что восстановят и укрепят фасад здания, крышу, а также парадную лестницу.

Руководителем строительной компании "Нест" (ПАО "Недвижимость столицы") является Соловьев Эмиль Анатольевич. В число проектов компании входят такие объекты, как бизнес-центры «Ренессанс» и «Евразия», офисные центры по ул. Институтской, Жилянской, Михайловской и Димитровой. Компания построила ЖК «Времена Года» по ул. Василия Липковского, 45 и ЖК «Изумрудный» на ул. Механизаторов, 2 и ЖК Покровский Посад в Шевченковском районе столицы по ул. Глубочицкой.