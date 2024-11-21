Суд дозволив забудовнику не відновлювати зруйновану памʼятку архітектури у центрі Києва

Шевченківський районний суд Києва дозволив девелоперській компанії "Нест" не відновлювати зруйновану частину памʼятки архітектури у столиці на вулиці Рейтарській, 37.

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Про це повідомив активіст та пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, суддя Олег Савицький відмовив у задоволенні позову місцевих мешканців та активістів щодо відновлення памʼятки архітектури "Будинку Київського повітового земства 1913 року", яку забудовник встиг частково зруйнувати торік восени.

Памʼятка історії відома тим, що тут жив і працював член Української центральної ради та співавтор IV універсалу, в якому було проголошено незалежність України, письменник Микита Шаповал.

Перов нагадав, що будівля потрапила до книги "Київські адреси Української революції 1917-1921" та безпосередньо повʼязана з українським державотворчим процесом, адже Шаповал у ній виконував обовʼязки міністра земельних справ УНР. У радянські часи там був розташований гідромеліоративний інститут.

У травні 2023 року Перов повідомляв, що будівлю на Рейтарській 37-А почали розбирати. За інформації Департаменту культурної спадщини КМДА, проєкт знесення не погоджувався.

Фото: памʼятка архітектури на вулиці Рейтарській, 37, facebook.com/AmiDPerov

Натомість у компанії "Нест", яка зносить будівлю під виглядом реставрації, стверджували, що реставрують головний фасад, аби "пристосувати будівлю до сучасних умов".

"Це означає, що від пам’ятки має залишитися лише фасад, який суттєво видозмінять", - підкреслював активіст.

У вересні 2023 року Міністерство культури та інформаційної політики надало статус пам’ятки місцевого значення для всієї будівлі за адресою вул. Рейтарська, 37.

Фото: памʼятка архітектури на вулиці Рейтарській, 37, facebook.com/AmiDPerov

У відомстві нагадали, що у 2011 році відбулося розділення пам'ятки і занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України лише частини будинку під технічною адресою — вул. Рейтарська, 37 А. Флігелю присвоїли літеру А'. Його і частину садиби за адресою вул. Рейтарська, 37 Б визнали такими, що не підлягають занесенню до Держреєстру нерухомих пам'яток України. У МКІП визнали, що при цьому до облікової документації внесли неправдиві відомості.

За даними МКІП, Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не схвалював демонтажу споруди, оскільки забудовник не повідомив про це Комітет і не отримав жодних рекомендацій.

Фото: памʼятка архітектури на вулиці Рейтарській, 37, facebook.com/AmiDPerov

Зауважимо, на місці памʼятки архітектури на вулиці Рейтарській, 37, девелоперська компанія "Нест" планує звести "бутиковий бізнес-центр" Reiter Hall. Девелопер стверджує, що хоче "повернути будівлі первозданний вигляд" і водночас "зміцнити її сучасними конструктивними рішеннями". У "Нест" запевняють, що відновлять і зміцнять фасад будівлі, дах, а також парадні сходи.

Керівником будівельної компанії «Нест» (ПАТ «Нерухомість столиці») є Соловйов Еміль Анатолійович. У число проєктів компанії входять такі об'єкти, як бізнес-центри «Ренесанс» і «Євразія», офісні центри на вул. Інститутській, Жилянській, Михайлівській і Димитрова. Компанія побудувала ЖК «Пори Року» по вул. Василя Липківського, 45 і ЖК «Ізумрудний» по вул. Механізаторів, 2 та ЖК «Покровський Посад» в Шевченківському районі столиці по вул. Глибочицькій.