- Тип
- PROMO
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- Недвижимость
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Sвой Дом 3 – крупнейший комплекс таунхаусов в 15 минутах от Киева
Таунхаусы в пригороде Киева становятся все более популярными среди тех, кто ищет уютную и комфортную квартиру. Сочетание преимуществ частного дома и удобства городской инфраструктуры создает идеальные условия для жизни и отдыха. Строительная компания Smart Development воплощает эту мечту в реальность и продолжает строительство нового Свой Дом 3 ! Этот жилой комплекс предполагает возведение 435 двухэтажных и трехэтажных таунхаусов всего в 15 минутах от Киева – в селе Святопетровское Бучанского района.
Почему стоит купить таунхаус под Киевом?
Только представьте: вы живете в жилом комплексе, где у каждого домика есть озелененные зоны для отдыха и собственное паркоместо с возможностью подключения зарядной станции для электромобилей. Также есть двор, где можно обустроить зону для релакса. На закрытой территории комплекса есть супермаркеты, аптеки, клиника, спортзал, кафе и все, что необходимо для комфортной жизни. А всего за 5 минут на автомобиле можно добраться до школы. К тому же населенный пункт, где расположен жилой комплекс, имеет достаточно развитую инфраструктуру, есть сады, почтовые отделения, ТРЦ, АЗС и многое другое. Разве не сказка? Это может стать вашей реальности! Дома под Киевом в Sвой Дом 3 – комфорт, качество и спокойная жизнь в пригороде столицы.
Свой дом 3: таунхаус в Киевской области для комфортной жизни
Smart Development предлагает таунхаусы из экологичных и качественных материалов, которые имеют удобную планировку. Дома комплекса оснащены электрическим отоплением, водо- и электроснабжением. Застройщик предлагает варианты разной площади и этажности, благодаря чему можно купить идеальный дом для ваших нужд по цене квартиры. Вы можете выбрать самый маленький двухэтажный таунхаус площадью 57 м². Или же приобрести дом для большой семьи, выбрав дом на три этажа размером 117 м². Даже в помещении с наименьшей площадью есть возможность оборудовать спальню, детскую комнату, кухню, прихожую, гостиную, холл и даже гардеробную. А для обеспечения максимального комфорта на каждом этаже предусмотрены санузлы. Создавайте свою идеальную и уютную квартиру вместе со Smart Development.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Преимущества таунхауса в Святопетровском
Подытоживая, стоит отметить, что в Святопетровском таунхаусе Sвой Dим 3 – это:
- доступное жилье;
- разнообразие вариантов домов по площади;
- продуманное планирование с возможностью вносить коррективы;
- наличие зон для отдыха;
- собственное паркоместо и небольшой участок;
- развитая инфраструктура в ЖК и за его пределами;
- удобное расположение вблизи столицы;
- безопасная закрытая территория комплекса.
Сочетание всех этих аспектов делает жилой комплекс отличным вариантом для покупки. Обратившись к менеджерам застройщика, вы сможете получить подробную информацию о планировке и ценах таунхаусов.
Подарите себе новый уровень комфорта и комфорта, выбрав дом от надежного застройщика Smart Development.