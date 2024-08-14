Sвой Дом 3 – крупнейший комплекс таунхаусов в 15 минутах от Киева

Таунхаусы в пригороде Киева становятся все более популярными среди тех, кто ищет уютную и комфортную квартиру. Сочетание преимуществ частного дома и удобства городской инфраструктуры создает идеальные условия для жизни и отдыха. Строительная компания Smart Development воплощает эту мечту в реальность и продолжает строительство нового Свой Дом 3 ! Этот жилой комплекс предполагает возведение 435 двухэтажных и трехэтажных таунхаусов всего в 15 минутах от Киева – в селе Святопетровское Бучанского района.

Почему стоит купить таунхаус под Киевом?

Только представьте: вы живете в жилом комплексе, где у каждого домика есть озелененные зоны для отдыха и собственное паркоместо с возможностью подключения зарядной станции для электромобилей. Также есть двор, где можно обустроить зону для релакса. На закрытой территории комплекса есть супермаркеты, аптеки, клиника, спортзал, кафе и все, что необходимо для комфортной жизни. А всего за 5 минут на автомобиле можно добраться до школы. К тому же населенный пункт, где расположен жилой комплекс, имеет достаточно развитую инфраструктуру, есть сады, почтовые отделения, ТРЦ, АЗС и многое другое. Разве не сказка? Это может стать вашей реальности! Дома под Киевом в Sвой Дом 3 – комфорт, качество и спокойная жизнь в пригороде столицы.

Свой дом 3: таунхаус в Киевской области для комфортной жизни

Smart Development предлагает таунхаусы из экологичных и качественных материалов, которые имеют удобную планировку. Дома комплекса оснащены электрическим отоплением, водо- и электроснабжением. Застройщик предлагает варианты разной площади и этажности, благодаря чему можно купить идеальный дом для ваших нужд по цене квартиры. Вы можете выбрать самый маленький двухэтажный таунхаус площадью 57 м². Или же приобрести дом для большой семьи, выбрав дом на три этажа размером 117 м². Даже в помещении с наименьшей площадью есть возможность оборудовать спальню, детскую комнату, кухню, прихожую, гостиную, холл и даже гардеробную. А для обеспечения максимального комфорта на каждом этаже предусмотрены санузлы. Создавайте свою идеальную и уютную квартиру вместе со Smart Development.

Преимущества таунхауса в Святопетровском

Подытоживая, стоит отметить, что в Святопетровском таунхаусе Sвой Dим 3 – это:

доступное жилье;

разнообразие вариантов домов по площади;

продуманное планирование с возможностью вносить коррективы;

наличие зон для отдыха;

собственное паркоместо и небольшой участок;

развитая инфраструктура в ЖК и за его пределами;

удобное расположение вблизи столицы;

безопасная закрытая территория комплекса.

Сочетание всех этих аспектов делает жилой комплекс отличным вариантом для покупки. Обратившись к менеджерам застройщика, вы сможете получить подробную информацию о планировке и ценах таунхаусов.

Подарите себе новый уровень комфорта и комфорта, выбрав дом от надежного застройщика Smart Development.