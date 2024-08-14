Sвій Dім 3 – найбільший комплекс таунхаусів за 15 хвилин від Києва

Таунхауси в передмісті Києва стають дедалі популярнішими серед тих, хто шукає затишне та комфортне помешкання. Поєднання переваг приватного будинку та зручностей міської інфраструктури створює ідеальні умови для життя й відпочинку. Будівельна компанія Smart Development втілює цю мрію в реальність і продовжує будівництво нового Sвій Dім 3! Цей житловий комплекс передбачає зведення 435 двоповерхових і триповерхових таунхаусів всього за 15 хвилин від Києва – у селі Святопетрівське Бучанського району.

Чому варто купити таунхаус під Києвом

Тільки уявіть: ви мешкаєте в житловому комплексі, де кожен будиночок має озеленені зони для відпочинку та власне паркомісце з можливістю підключення зарядної станції для електромобілів. Також є подвір’я, на якому можна облаштувати зону для релаксу. На закритій території комплексу є супермаркети, аптеки, клініка, спортзал, кафе та все, що необхідно для комфортного життя. А всього за 5 хвилин автомобілем можна дістатися до школи. До того ж населений пункт, де розташований житловий комплекс, має досить розвинену інфраструктуру, є садки, поштові відділення, ТРЦ, АЗС та багато іншого. Хіба ж не казка? Саме це може стати вашою реальність! Будинки під Києвом у Sвій Dім 3 – комфорт, якість та спокійне життя в передмісті столиці.

Sвій Dім 3: таунхаус в Київській області для комфортного життя

Smart Development пропонує таунхауси з екологічних та якісних матеріалів, які мають зручне планування. Будинки комплексу оснащені електричним опаленням, водо- й електропостачанням. Забудовник пропонує варіанти різної площі та поверховості, завдяки чому можна купити ідеальний будинок для ваших потреб за ціною квартири. Ви можете вибрати найменший двоповерховий таунхаус площею 57 м². Або ж придбати помешкання для великої родини, вибравши будинок на три поверхи розміром 117 м². Навіть у помешканні з найменшою площею є можливість обладнати спальню, дитячу кімнату, кухню, передпокій, вітальню, хол і навіть гардеробну. А для забезпечення максимального комфорту на кожному поверсі передбачені санвузли. Створюйте своє ідеальне й затишне помешкання разом зі Smart Development.

Переваги таунхауса у Святопетрівському

Підсумовуючи, варто зазначити, що у Святопетрівському таунхаус Sвій Dім 3 – це:

доступне житло;

розмаїття варіантів будинків за площею;

продумане планування з можливістю вносити корективи;

наявність зон для відпочинку;

власне паркомісце й невеличка ділянка;

розвинена інфраструктура в ЖК та поза його межами;

зручне розташування поблизу столиці;

безпечна закрита територія комплексу.

Поєднання всіх цих аспектів робить житловий комплекс чудовим варіантом для купівлі. Звернувшись до менеджерів забудовника, ви зможете отримати детальну інформацію про планування та ціни таунхаусів.

Подаруйте собі новий рівень комфорту та затишку, вибравши будинок від надійного забудовника Smart Development.