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В Украине создадут систему управления многоквартирными домами: что ею предусмотрено
В Украине будет введен двухлетний эксперимент по созданию, внедрению и обеспечению работы Системы управления многоквартирными домами. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Порядок реализации экспериментального проекта и порядок ведения системы управления многоквартирными домами в ходе его реализации правительство по предложению Министерства развития общин и территорий утвердило на своем заседании 22 ноября.
Целью проекта названо внедрение унифицированного и цифровизированного подхода к процессу принятия решений совладельцами многоквартирного дома при осуществлении управления им.
Для централизованного накопления и обработки информации об управлении многоквартирными домами предусматривается создание соответствующего реестра. В нем, в частности, будут данные:
- об объединениях совладельцев многоквартирных домов;
- об управителях многоквартирных домов;
- о лицах, прошедших профессиональную аттестацию на соответствие квалификационным требованиям профессии "менеджер (управитель) жилого дома (группы домов)",
- об органах сертификации персонала по данной профессии;
- информация, собственно, об управлении домами.
Отмечается, что реализация проекта будет способствовать расширению возможностей доступа совладельцам к информации о техническом состоянии общего имущества в доме и их участии в принятии совместных решений по управлению домами.