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Недвижимость
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В Украине создадут систему управления многоквартирными домами: что ею предусмотрено

троещина, киев, многоэтажки
Фото: скриншот видео YouTube/FM-rs1sj

В Украине будет введен двухлетний эксперимент по созданию, внедрению и обеспечению работы Системы управления многоквартирными домами. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Порядок реализации экспериментального проекта и порядок ведения системы управления многоквартирными домами в ходе его реализации правительство по предложению Министерства развития общин и территорий утвердило на своем заседании 22 ноября.

Целью проекта названо внедрение унифицированного и цифровизированного подхода к процессу принятия решений совладельцами многоквартирного дома при осуществлении управления им.

Для централизованного накопления и обработки информации об управлении многоквартирными домами предусматривается создание соответствующего реестра. В нем, в частности, будут данные:

  1. об объединениях совладельцев многоквартирных домов;
  2. об управителях многоквартирных домов;
  3. о лицах, прошедших профессиональную аттестацию на соответствие квалификационным требованиям профессии "менеджер (управитель) жилого дома (группы домов)",
  4. об органах сертификации персонала по данной профессии;
  5. информация, собственно, об управлении домами.

Отмечается, что реализация проекта будет способствовать расширению возможностей доступа совладельцам к информации о техническом состоянии общего имущества в доме и их участии в принятии совместных решений по управлению домами.

Автор:
Тимофей Беспятов