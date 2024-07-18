Восстановление поврежденного жилья в Украине может остановиться, — заявление КБУ

Строительные подрядчики на проектах восстановления разрушенного жилья столкнулись с налоговой казуистикой.

Подрядные организации, заключившие договоры строительства за счет средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, столкнулись с проблемами, которые могут заблокировать процесс восстановления уничтоженного и поврежденного жилья. Об этом Delo.ua заявили в Конфедерации строителей Украины.

В частности, у строительных организаций начались проблемы с налогообложением проектов нового строительства, капитального ремонта и реконструкции из-за попыток новых трактовок отдельных норм законодательства Государственной налоговой службой Украины, отметили в конфедерации.

Фонд ликвидации создан на фоне российской агрессии РФ в Украине. Средства фонда направляются на:

новое строительство, реконструкцию, капремонт, разработку проектной документации зданий для обеспечения жильем ВПЛ и лиц, утративших его в результате действий, вызванных агрессией РФ;

восстановление поврежденных объектов жилищного и общественного назначения;

новое строительство объектов жилищного назначения для лиц, потерявших жилье в результате военных действий.

Согласно пункту 185.1 статьи 185 Налогового кодекса, объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость являются операции плательщиков по реализации товаров/услуг, место поставки которых находится на таможенной территории Украины. То есть поскольку договоры нового строительства, капремонта и реконструкции многоквартирных домов при привлечении средств Фонда ликвидации, предусматривают операции по реализации услуг, место поставки которых на таможенной территории Украины, такие операции являются объектом налогообложения НДС.

В то же время пункт 197.15 ст. 197 НКУ определяет, что операции по поставке для строительства доступного жилья и строящегося за государственные средства жилья освобождаются от НДС. Этот пункт был внесен в НКУ во время мирового финансового кризиса 2008 года и применялся исключительно при реализации специальных государственных целевых программ, о чем свидетельствуют различные налоговые консультации за 2012-2023 годы, отмечают в КБУ.

"В мае 2024 года налоговая направила письмо с собственным толкованием законодательства, где фактически указано, что Государственная аудиторская служба при проверках должна "снимать" НДС по ранее заключенным договорам по восстановлению за счет средств Фонда ликвидации. На основании чего будут требовать возврат НДС от подрядчиков и будут ставить" вопрос о причинении вреда руководителями заказчиков по всей стране", — объяснили в КБУ.

В организации считают, что следствием подобных действий уже в ближайшее время может стать полная остановка процесса восстановления и сотни судебных процессов.

Так, только в Киевской области Служба восстановления и развития инфраструктуры в июне 2024 года является заказчиком работ по восстановлению 48 объектов на общую стоимость 3,936 млрд грн – 34 объекта капремонта и реконструкции многоквартирных домов, 7 объектов нового строительства, 6 образовательных и админзданий.

А департамент регионального развития Киевской областной военной администрации является заказчиком по 56 объектам восстановления за счет средств Фонда ликвидации, работы по восстановлению 18 многоквартирных домов финансируются в рамках программы UNITED24 на средства благотворителей, формально это тоже государственные средства, поскольку они были переданы в госбюджет. Оценочное количество людей, ожидающих завершения работ и возвращения в свои дома только в одной области составляет более 14 тысяч.

Конфедерация строителей Украины призвала срочно упорядочить применение пункта 197.15 статьи 197 НКУ. "Мы не можем допустить остановку процесса восстановления Украины и ее дискредитацию в глазах зарубежных партнеров, которые фактически ее финансируют", — отметили в Конфедерации строителей.