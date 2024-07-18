Відбудова пошкодженого житла в Україні може зупинитись, - заява КБУ

Будівельні підрядники на проєктах з відновлення зруйнованого житла зіштовхнулись з податковою казуїстикою.

Підрядні організації, які уклали договори будівництва за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, стикнулися з проблемами, які можуть заблокувати процес відбудови знищеного і пошкодженого житла. Про це Delo.ua заявили в Конфедерації будівельників України.

Зокрема, у будівельних організацій почались проблеми з оподаткуванням проєктів нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції через спроби нових трактувань окремих норм законодавства Державною податковою службою України, зауважили в конфедерації.

Фонд ліквідації був створений на тлі російської агресії РФ в Україні. Кошти фонду спрямовуються на:

нове будівництво, реконструкцію, капремонт, розроблення проєктної документації будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок дій, спричинених агресією РФ;

відновлення пошкоджених об’єктів житлового та громадського призначення;

нове будівництво об’єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій.

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників з реалізації товарів/послуг, місце постачання яких знаходиться на митній території України. Тобто, оскільки договори нового будівництва, капремонту та реконструкції багатоквартирних будинків при залученні коштів Фонду ліквідації, передбачають операції з реалізації послуг, місце постачання яких на митній території України, такі операції є об'єктом оподаткування ПДВ.

Водночас, пункт 197.15 ст. 197 ПКУ визначає, що операції з постачання для будівництва доступного житла та житла, що споруджується державним коштом, звільняються від ПДВ. Цей пункт був внесений до ПКУ під час світової фінансової кризи 2008 року і застосовувався виключно при реалізації спеціальних державних цільових програм, про що свідчать різноманітні податкові консультації за 2012-2023 роки, зазначають в КБУ.

"У травні 2024 року податкова направила лист з власним тлумаченням законодавства, де фактично вказано, що Державна аудиторська служба при перевірках має “знімати” ПДВ за раніше укладеними договорами з відновлення за рахунок коштів Фонду ліквідації. На підставі чого вимагатимуть повернення ПДВ від підрядників та ставитимуть питання щодо завдання шкоди керівниками замовників по всій країні", - пояснили в КБУ.

У організації вважають, що наслідком таких дій вже наближчим часом може стати повна зупинка процесу відбудови і сотні судових процесів.

Так, тільки в Київській області Служба відновлення та розвитку інфраструктури у червні 2024 року є замовником робіт по відновленню 48 об’єктів на загальну вартість 3,936 млрд грн - 34 об’єкти капремонту та реконструкції багатоквартирних будинків, 7 об’єктів нового будівництва, 6 освітніх та адмінбудівель.

А департамент регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації є замовником щодо 56 об’єктів відбудови за рахунок коштів Фонду ліквідації, роботи з відновлення 18 багатоквартирних будинків фінансуються в межах програми UNITED24 коштом благодійників, формально це теж державні кошти, оскільки вони були передані в держбюджет. Оціночна кількість людей, що очікують завершення робіт та повернення в свої оселі тільки в одній області становить більше 14 тисяч.

Конфедерація будівельників України закликала терміново впорядкувати застосування пункту 197.15 статті 197 ПКУ. "Ми не можемо допустити зупинку процесу відбудови України та її дискредитацію в очах закордонних партнерів, що фактично її фінансують", - зазначили в Канфедерації будівельників.