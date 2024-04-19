ЭКО МАРКЕТ и FILM.UA расскажут о крашанках: премьере фильма и возможности выиграть 100 тыс. грн.

Пасха – объединяющий праздник. И одним из главных его символов есть крашанка. Именно вокруг нее объединили свои усилия сеть продуктовых магазинов ЭКО МАРКЕТ и компания FILM.UA. Уже с 25 апреля в украинском прокате стартует семейная комедия Крашанка, рассказывающая о роли традиций в нашей жизни и важности семьи.

А в магазинах ЭКО МАРКЕТ с 17 апреля по 14 мая будет проходить настоящая охота на крашанки. Все гости сети при покупке продуктов на сумму от 300 грн получают карту-крашанку с указанным в ней гарантированным призом:

Сертификат на 100 тысяч гривен для покупок в ЭКО МАРКЕТ!

Денежные пасхальные яйца со скидками от 5 до 50 000 гривен на следующие покупки

Специальные скидки на широкий ассортимент товаров.

Бесплатные товары.

Секретные подарки от компании FILM.UA и фильма Крашанка.

Эксклюзивные скидки у наших партнеров, таких как сети "Аптека АНЦ", сети АЗК "БРСМ-НЕФТЬ" и онлайн-магазины YAKABOO.

Получить дополнительные карты-крашанки можно также при покупке товаров со специальными отметками – они будут размещены в торговых залах магазинов сети. В ЭКО МАРКЕТ считают, что такие праздники как Пасха призваны объединять и дарить радость окружающим.

"Пасха – это большой праздник, исполненный любви и веры. В эти дни украинцы накрывают большие столы, чтобы угостить своих родных и близких. Мы в ЭКО МАРКЕТ решили не только помочь людям сэкономить в канун праздника, но и в виде игры дополнительно напомнить об одном из его главных символов – пасхальном яйце. Тем более, что вскоре на большие экраны страны выйдет фильм Крашанка от наших партнеров Film.ua, в котором также изображено, насколько праздники важны для украинцев и как они способны объединить как отдельные семьи, так и целую страну. Все это еще раз показывает, что наши традиции являются той силой, которая объединяет всех нас ” - комментирует Виталий Староминский, заместитель Генерального директора ЭКО МАРКЕТ по маркетингу.

Соглашаются с этим и в компании FILM.UA.

"Когда появилась идея создания семейной комедии «Крашанка», продюсеры сразу видели в главных ролях Станислава Боклана и Олесю Жураковскую. Сразу после прочтения сценария Станислав и Олеся согласились.

С верой в кино и Пасхальные традиции украинцев мы искали партнеров кинотеатрального проката, и очень рады, что сразу нашли общий язык с ЭКО МАРКЕТ, и наше сотрудничество родило целый ряд активностей, объединяющих всех украинцев!

Надеюсь, вместе с нашими партнерами мы сможем подарить немного радости, веры и объединим за просмотром фильма не одну семью, потому что победа — дело семейное! " — руководитель направления кинотеатральной дистрибуции FILM.UA Надежда Коротушка .

"Традиционно Пасха – время для светлых семейных историй, веры в чудо и объединение вокруг традиций поколений. В FILM.UA мы полностью разделяем эти ценности и хотим, чтобы как можно больше людей почувствовали радость праздника и получили приятные неожиданные подарки. Поэтому мы объединили усилия команды ЭКО МАРКЕТ и фильма «Крашанка», чтобы у каждой семьи было больше положительных эмоций во время покупок в сети и шанс на общую семейную победу» - говорит Светлана Данильченко, СЕО агентства интегрированных решений Brandly by FILM.UA, за поддержки которой было реализовано партнерство.

Детали об условиях акции в ЭКО МАРКЕТ по ссылке.