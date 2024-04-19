ЕКО МАРКЕТ та FILM.UA розкажуть про крашанку: прем’єра фільму та можливість виграти 100 тис. грн. 

Великдень – свято, що єднає. І одним з головних його символів є крашанка. Саме довкола крашанки об’єднали свої зусилля мережа продуктових магазинів ЕКО МАРКЕТ та компанія FILM.UA. Вже з 25 квітня в українському прокаті стартує сімейна комедія “Крашанка”, що розповідає про роль традицій в нашому житті та важливість родини.

А в магазинах ЕКО МАРКЕТ з 17 квітня по 14 травня проходитиме справжнє полювання на крашанки. Всі гості мережі при купівлі продуктів на суму від 300 грн отримують картку-крашанку із зазначеним в ній гарантованим призом:

Сертифікат на 100 тисяч гривень для покупок в ЕКО МАРКЕТ!

Грошові крашанки зі знижками від 5 до 50 000 гривень на наступні покупки

Спеціальні знижки на широкий асортимент товарів.

Безкоштовні товари.

Секретні подарунки від компанії FILM.UA та фільму “Крашанка”.

Ексклюзивні знижки у наших партнерів, таких як мережі “Аптека АНЦ”, мережі АЗК "БРСМ-НАФТА" та онлайн-книгарні YAKABOO.

Отримати додаткові картки-крашанки можна також придбавши товари зі спеціальними позначками – вони будуть розміщені у торгових залах магазинів мережі. У ЕКО МАРКЕТ вважають, що такі свята, як Великдень, покликані об’єднувати та дарувати радість оточуючим.

“Великодень – це велике свято, сповнене любові та віри. В ці дні українці накривають великі столи, щоб почастувати своїх рідних та близьких. Ми в ЕКО МАРКЕТ вирішили не тільки допомогти людям зекономити напередодні свята, але й у вигляді гри додатково нагадати про один з його головних символів – крашанку. Тим більше, що невдовзі на великі екрани країни вийде фільм “Крашанка” від наших партнерів Film.ua, у якому також зображено, наскільки свята важливі для українців та як вони здатні єднати як окремі родини, так і цілу країну. Все це вкотре показує, що наші традиції є тією силою, що об’єднує всіх нас ” - коментує Віталій Старомінський, заступник Генерального директора ЕКО МАРКЕТ з маркетингу.

Погоджуються з цим й у компанії FILM.UA.

"Коли з’явилася ідея створення сімейної комедії «Крашанка», продюсери одразу бачили в головних ролях Станіслава Боклана та Олесю Жураківську. Одразу після прочитання сценарію Станіслав та Олеся погодились.

З вірою в кіно і Великодні традиції українців ми шукали партнерів кінотеатрального прокату, і дуже раді, що одразу знайшли спільну мову з ЕКО МАРКЕТ, і наша співпраця народила цілий ряд активностей, що об’єднують всіх українців!

"Сподіваюсь, разом з нашими партнерами ми зможемо подарувати крихту радості, віри і об’єднаємо за переглядом фільму не одну родину, бо перемога — справа сімейна!” — керівниця напряму кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Дистрибуція Надія Коротушка.

«Традиційно Великдень – час для світлих сімейних історій, віри у чудо та об’єднання навколо традицій поколінь. У FILM.UA ми повністю розділяємо ці цінності та хочемо, аби якомога більше людей відчули радість свята та отримали приємні несподівані подарунки. Тому ми об’єднали зусилля команди ЕКО МАРКЕТ та фільму «Крашанка», щоб кожна родина мала більше позитивних емоцій під час покупок у мережі та шанс на спільну сімейну перемогу» - говорить Світлана Данільченко, СЕО агенції інтегрованих рішень Brandly by FILM.UA, за підтримки якої було реалізовано партнерство.

Деталі про умови акції в ЕКО МАРКЕТ за посиланням.