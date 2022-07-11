Электроскутеры, сушеное манго и товары для ВСУ: "Эпицентр" рассказал о потребительских хитах военного времени

Военная агрессия против Украины нанесла ощутимый удар всем отраслям отечественной экономики, в том числе и розничной торговле. Рынок существенно просел из-за миграции части населения за границу, активных боевых действий в ряде регионов и общего падения доходов украинцев.

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Об этом сообщает пресс-служба компании "Эпицентр".

В то же время, ритейл постепенно приходит в себя от шока первых месяцев войны. Если в марте продажи сети "Эпицентр" рухнули более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, то уже в последующие месяцы динамика начала улучшаться.

Больше всего от войны пострадала реализация товаров для строительства, ремонта и обустройства жилья. Например, в первый месяц войны продажи керамической плитки и других половых покрытий сократились на 66%, мебели - на 57%, а строительных материалов - на 47%.

В апреле и мае ситуация улучшилась, и хотя динамика продаж большинства товарных категорий, связанных со строительством и ремонтом, остается отрицательной, однако темпы падения в основном не превышают 15-20%.

Это свидетельствует, что даже во время войны украинцы все чаще готовы восстанавливать свое жилье, строить новое, или завершать ранее начатые ремонты в своих домах.

В то же время некоторые товарные категории в сети "Эпицентр" стабильно растут даже во время войны. Например, объемы реализации продуктов питания в марте и апреле были почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом основным спросом в этот период пользовались товары с длительным сроком хранения. В частности, консервы, мука, растительное масло, сахар и сухофрукты. Интересно, что наряду с тушенкой и бакалеей, наиболее популярными среди украинцев товаров в этот период вошли сушеное манго, шоколадные батончики и алкогольные напитки.

Кроме продуктов питания, в марте положительную динамику продаж демонстрировали магазины бренда Intersport, развиваемые в Украине группой Эпицентр. Здесь украинцы покупали в основном теплую одежду и обувь. Это было обусловлено потребностями как военных, так и переселенцев, которые часто были вынуждены покидать свои дома наспех, не взяв даже базовые вещи.

В марте и апреле в плюс по сравнению с прошлым годом также отработало направление детских товаров. В основном – за счет продукции для малышей (детское питание, средства гигиены), которую украинцы закупали впрок. Положительный результат в апреле продемонстрировали текстиль, посуда и канцтовары, что объяснимо потребностями переселенцев в этих товарах.

В мае наблюдалось увеличение продаж бытовой техники и электроники. Яркой тенденцией стал повышенный спрос на электроскутеры и другой электротранспорт, что явилось логичным следствием удорожания и дефицита топлива на украинских АЗС.

В первые месяцы войны в сети "Эпицентр" также фиксировался повышенный спрос на товары, необходимые ВСУ и терробороне для обустройства защитных позиций: бензопилы, топоры, лопаты, генераторы, канистры, карематы, тактическая одежда и обувь. Сейчас по мере улучшения обеспечения военных спрос на эти товары постепенно снижается.

Помимо общего сокращения рынка из-за выезда части населения за границу, в сети "Эпицентр" также фиксируют географическое перераспределение потребления, связанное с переселением украинцев в относительно более спокойные западные регионы страны.

Также наблюдается тенденция к экономии средств. Украинцы все чаще отказываются от приобретения дорогостоящих товаров и в основном закупают продукцию первой необходимости.

"Чтобы обеспечить украинцев всеми необходимыми товарами сеть "Эпицентр" ни на день не прекращала свою работу с начала полномасштабной военной агрессии. При этом во избежание дефицита некоторых категорий товара мы активно работали над диверсификацией каналов поставки. Это позволило нам оперативно заполнить полки торговых центров и обеспечить стабильность работы сети", – комментирует и.о. директора по розничной торговле компании "Эпицентр К" Дмитрий Танько.

Напомним, по состоянию на начало военного вторжения сеть ТЦ "Эпицентр" насчитывала 71 торговый центр в разных регионах Украины. В результате военных действий три ТЦ компании были полностью уничтожены, ряд объектов прекратил работу из-за близости к боевым действиям, а еще часть оказалась на оккупированной территории. В то же время, руководство компании уже заявило о намерении восстановить все уничтоженные и поврежденные войной торговые центры.