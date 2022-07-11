Електроскутери, сушене манго та товари для ЗСУ: "Епіцентр" розповів про споживчі хіти воєнного часу

Військова агресія проти України завдала відчутного удару всім галузям вітчизняної економіки, зокрема й роздрібній торгівлі. Ринок суттєво просів через міграцію частини населення за кордон, активні бойові дії у низці регіонів та загальне падіння доходів українців.

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Про це повідомляє прес-служба компанії "Епіцентр".

У той же час, рітейл поступово приходить до тями від шоку перших місяців війни. Якщо в березні продаж мережі "Епіцентр" впав більш ніж на 30% порівняно з минулим роком, то вже в наступні місяці динаміка почала покращуватися.

Найбільше від війни постраждала реалізація товарів для будівництва, ремонту та облаштування житла. Наприклад, в перший місяць війни продажі керамічної плитки та інших покриттів для підлоги скоротилися на 66%, меблів - на 57%, а будівельних матеріалів - на 47%.

В квітні й травні ситуація покращилася і хоча динаміка продажів більшості товарних категорій, пов’язаних з будівництвом та ремонтом, залишається негативною, проте темпи падіння в основному не перевищують 15-20%. Це свідчить, що навіть попри війну українці все частіше готові відновлювати своє житло, будувати нове, або завершувати раніше розпочаті ремонти в своїх будинках.

Водночас, деякі товарні категорії в мережі "Епіцентр" стабільно ростуть навіть під час війни. Наприклад, обсяги реалізації продуктів харчування у березні та квітні були майже в 2,5 рази більшими, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому основним попитом в цей період користувалися товари з тривалим терміном зберігання. Зокрема, консерви, борошно, олія, цукор і сухофрукти. Цікаво, що поряд із тушонкою та бакалією, до найбільш популярних серед українців товарів у цей період увійшли сушене манго, шоколадні батончики та алкогольні напої.

Окрім продуктів харчування, у березні позитивну динаміку продажів демонстрували магазини бренду Intersport, які в Україні розвиває група Епіцентр. Тут українці купували в основному теплий одяг та взуття. Це було зумовлено потребами як військових, так і переселенців, які часто були змушені покидати свої домівки поспіхом, не взявши навіть базові речі.

У березні й квітні в “плюс” у порівнянні з минулим роком також відпрацював напрям дитячих товарів. В основному - за рахунок продукції для малюків (дитяче харчування, засоби гігієни), яку українці закуповували про запас. Позитивний результат у квітні продемонстрували текстиль, посуд та канцтовари, що можна пояснити потребами переселенців у цих товарах.

У травні спостерігалося збільшення продажів побутової техніки та електроніки. Яскравою тенденцією став підвищений попит на електроскутери та інший електротранспорт, що стало логічним наслідком подорожчання та дефіциту палива на українських АЗС.

У перші місяці війни у мережі "Епіцентр" також фіксувався підвищений попит на товари, необхідні ЗСУ та теробороні для облаштування захисних позицій: бензопили, сокири, лопати, генератори, каністри, каремати, тактичний одяг та взуття. Зараз, в міру покращення забезпечення військових, попит на ці товари поступово знижується.

Крім загального скорочення ринку через виїзд частини населення за кордон, у мережі "Епіцентр" також фіксують географічний перерозподіл споживання, пов'язаний із переселенням українців у відносно спокійніші західні регіони країни.

Також спостерігається тенденція до економії коштів. Українці все частіше відмовляються від придбання дорогих товарів та здебільшого закуповують продукцію першої необхідності.

"Щоб забезпечити українців усіма необхідними товарами мережа "Епіцентр" ні на день не припиняла свою роботу з початку повномасштабної військової агресії. При цьому, щоб уникнути дефіциту деяких категорій товару, ми активно працювали над диверсифікацією каналів постачання. Це дозволило нам оперативно заповнити полиці торгових центрів та забезпечити стабільність роботи мережі", – коментує в.о. директора із роздрібної торгівлі компанії "Епіцентр К" Дмитро Танько.

Нагадаємо, станом на початок військового вторгнення мережа ТЦ "Епіцентр" налічувала 71 торговий центр у різних регіонах України. Внаслідок військових дій три ТЦ компанії були повністю знищені, низка об'єктів припинила роботу через близькість до бойових дій, а ще частина опинилася на окупованій території. У той же час керівництво компанії вже заявило про намір відновити всі знищені і пошкоджені війною торгові центри.