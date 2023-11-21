Какие алкогольные напитки предпочитают пить украинцы

Согласно данным исследования СГ «Рейтинг», только 32% украинцев не употребляют спиртное. 2% респондентов не смогли дать ответ, 66% заявили, что пьют, и только 1% признались, что делают это ежедневно

33% из числа пьющих употребляют алкоголь редко, не чаще 1 раза в месяц, четверть утверждает, что пьют несколько раз в месяц. 7% «балуются» спиртным несколько раз в неделю. Большая часть пьющих — это мужчины, молодежь, среднее поколение и достаточно обеспеченные люди.

Что пьют

Самым популярным напитком с градусом является вино, его упомянули 36% опрошенных. На втором месте — пиво, поклонниками этой разновидности алкоголя оказалось 29% респондентов, купить водку предпочитает 20% украинцев из числа пьющих, 17% употребляют коньяк. Различные домашние настойки и вина употребляют 14% участников опроса, 12% — игристые вина, 7% предпочитает виски, на 1% меньше — самогон. Около 2% опрошенных пьют ликеры, джин, вермут, сидр, ром и другие виды алкоголя.

Вино больше любят в западных и центральных областях, в западной части Украины популярными являются также самогон, домашние вина и настойки. Жители восточных регионов страны предпочитают водку.

Анализ возрастных предпочтений показал, что молодежь любит вино и пиво, представители старшего поколения — водку, самогон, коньяк и спиртное домашнего изготовления.

Женщины предпочитают вино, причем вдвое чаще мужчин. Любят они и игристые вина, спиртное домашнего изготовления. У мужчин на первом месте по популярности пиво (40%), немного ему уступает водка (30%). Реже употребляют коньяк, виски и самогон.

Почему пьют

В числе вопросов, входивших в анкетирование, был пункт, по какому поводу чаще всего употребляется алкоголь. На первом месте: по праздникам или в честь какого-либо значимого события — такой ответ дали две трети опрошенных. 30% заявили, что пьют, чтобы хорошо провести время с близкими, четверть респондентов ответила, что употребляют алкоголь для поднятия настроения или чтобы расслабиться.

9% пьющих украинцев оказались гурманами: они пьют, чтобы насладиться вкусом напитка. 8% заявили, что употребляет алкоголь для поднятия аппетита, 4% — чтобы уснуть.

О водочных предпочтениях

Какую водку предпочитают наши соотечественники, выясняли специалисты аналитической компании Pro-Consulting.

Наиболее популярным водочным брендом оказался Nemiroff, его предпочитает 53% украинцев. Около четверти выбирают водку «Хортица», на третьем месте с результатом 19% — Medoff, на 1% меньше у бренда «Хлебный Дар». Эти и другие торговые марки в большом ассортименте представлены в маркете алкогольных штук Маудау.

В большинстве случаев опрошенные признались, что выбирают, основываясь на личном опыте. Только небольшой процент полагается на советы знакомых. Важным аргументом является ценник: если он повышается, потребители склонны искать более дешевую альтернативу.

Большинство пьющих водку принадлежат к возрастной категории 20–50 лет, причем молодежь предпочитает употреблять коктейли, а представители старшего поколения пьют неразбавленную водку.