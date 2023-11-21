Яким алкогольним напоям надають перевагу українці

Згідно з даними дослідження СГ «Рейтинг», лише 32% українців не вживають спиртне. 2% респондентів не змогли дати відповідь, 66% заявили, що п'ють, і тільки 1% зізнався, що щодня

33% серед тих, хто п'є, вживають алкоголь рідко, не частіше 1 разу на місяць, чверть стверджує, що п'ють кілька разів на місяць. 7% «балуються» спиртним кілька разів на тиждень. Більша частина питущих — це чоловіки, молодь, середнє покоління і досить забезпечені люди.

Що п'ють

Найпопулярнішим напоєм із градусом є вино, його згадали 36% опитаних. На другому місці — пиво, шанувальниками цього різновиду алкоголю виявилися 29% респондентів, купити горілку воліє 20% українців з-поміж тих, хто п'є, 17% вживають коньяк. Різні домашні настоянки і вина вживають 14% учасників опитування, 12% — ігристі вина, 7% віддає перевагу віскі, на 1% менше — самогону. Близько 2% опитаних п'ють лікери, джин, вермут, сидр, ром та інші різновиди алкоголю.

Вино більше люблять у західних і центральних областях, у західній частині України популярними є також самогон, домашні вина та настоянки. Жителі східних регіонів країни віддають перевагу горілці.

Аналіз вікових уподобань показав, що молодь полюбляє вино та пиво, представники старшого покоління — горілку, самогон, коньяк і спиртне домашнього виготовлення.

Жінки віддають перевагу вину, причому вдвічі частіше за чоловіків. Люблять вони й ігристі вина, спиртне домашнього виготовлення. У чоловіків на першому місці за популярністю пиво (40%), трохи йому поступається горілка (30%). Рідше вживають коньяк, віскі та самогон.

Чому п'ють

Поміж запитань, що входили в анкетування, був пункт, з якого приводу найчастіше вживається алкоголь. На першому місці: у свята або на честь якоїсь значущої події, його дали дві третини опитаних. 30% заявили, що п'ють, щоби добре провести час із близькими, чверть респондентів відповіла, що вживають алкоголь для підняття настрою або щоби розслабитися.

9% українців, які п'ють, виявилися гурманами: вони п'ють, щоби насолодитися смаком напою. 8% заявили, що вживають алкоголь для підняття апетиту, 4% — щоби заснути.

Про горілчані вподобання

Якій горілці віддають перевагу наші земляки, з'ясовували фахівці аналітичної компанії Pro-Consulting.

Найпопулярнішим горілчаним брендом виявився Nemiroff, йому віддає перевагу 53% українців. Близько чверті вибирають горілку «Хортиця», на третьому місці з результатом 19% — Medoff, на 1% менше у бренду «Хлібний Дар». Ці та інші торгові марки у великому асортименті представлені в маркеті алкогольних штук Маудау.

Здебільшого опитані зізналися, що вибирають, ґрунтуючись на особистому досвіді, тільки невеликий відсоток покладається на поради знайомих. Важливим аргументом є цінник: якщо він підвищується, споживачі схильні шукати дешевшу альтернативу.

Здебільшого ті, хто п'є горілку, належать до вікової категорії 20–50 років, причому молодь віддає перевагу коктейлям, а представники старшого покоління п'ють нерозбавлену горілку.