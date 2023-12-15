KIDDISVIT и сеть мультимаркетов Аврора запускают коллекцию милитари авто TechnoDrive с символикой ВСУ

Цель – передать средства на восстановление Украины через UNITED24

Компания KIDDISVIT запустила совместный благотворительный проект с Аврора мультимаркетом и фандрейзинговой платформой UNITED24. Стартовала продажа брендированных милитари машинок TechnoDrive с символикой ВСУ. Приобрести коллекционное авто можно эксклюзивно в сети Аврора .

Часть средств по продаже авто TechnoDrive компании передадут через UNITED24 по направлению "Восстановление Украины".

Цель – собрать 1785000 грн.

"Именно Вооруженные Силы Украины вдохновили нас на создание линейки коллекционной военной техники. Это знак нашего уважения и восхищения — движущей силой Украины и настоящими супергероями, каждый день доказывающим силу мужества и отваги, защищая свое! Мы разработали 8 милитарей-моделей, из которых можно собрать свою коллекцию военной техники — танки, штурмовые машины, беспилотник и даже реактивная система залпового огня. Модельки как настоящие — на каждый символ ВСУ”, — рассказывает Павел Овчинников, CEO компании KIDDISVIT.

Руководство Вооруженных Сил Украины поддержало идею и разрешило использование эмблемы ВСУ в рамках проекта.

"Это больше чем игрушки, это наша история. Машинки в военной стилистике символизируют несокрушимость и силу украинцев. А мощь наша в единстве! Каждая купленная машинка – вклад в восстановление Украины. Для нас это важный благотворительный проект, надеемся вместе соберем всю сумму”, — говорит Тарас Панасенко, СЕО Аврора мультимаркет.