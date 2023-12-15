KIDDISVIT та мережа мультимаркетів Аврора запускають колекцію мілітарі авто TechnoDrive з символікою ЗСУ

Мета — передати кошти на відбудову України через UNITED24

Компанія KIDDISVIT запустила спільний благодійний проєкт з Аврора мультимаркет та фандрейзинговою платформою UNITED24. Стартував продаж брендованих мілітарі машинок TechnoDrive з символікою ЗСУ. Придбати колекційне авто можна ексклюзивно в мережі Аврора.

Частину коштів з продажу авто TechnoDrive компанії передадуть через UNITED24 за напрямом “Відбудова України”.

Мета – зібрати 1 785 000 грн.

“Саме Збройні Сили України надихнули нас на створення лінійки колекційної військової техніки. Це знак нашої поваги та захоплення — рушійною силою України та справжніми супергероями, які щодня доводять силу мужності та відваги, захищаючи своє! Ми розробили 8 мілітарі-моделей, з яких можна зібрати свою колекцію військової техніки — танки, штурмові машини, безпілотник і навіть реактивна система залпового вогню. Модельки, як справжні — на кожній символ ЗСУ”, — розповідає Павло Овчинніков, CEO компанії KIDDISVIT.

Керівництво Збройних Сил України підтримало ідею та надало дозвіл на використання емблеми ЗСУ у рамках проєкту.

“Це більше ніж іграшки, це наша історія. Машинки у військовій стилістиці символізують незламність та силу українців. А міць наша в єдності! Кожна куплена машинка — внесок у відбудову України. Для нас це важливий благодійний проєкт, сподіваємось, разом зберемо всю суму”, — говорить Тарас Панасенко, СЕО Аврора мультимаркет.