Kormotech по итогам 2023 года вошла в число 50 крупнейших мировых производителей кормов для домашних животных

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В 2023 году выручка Kormotech составила $152 млн, а сама компания вошла в число 50 крупнейших производителей (49 место) кормов для домашних животных по версии журнала Petfood Industry.

Об этом во время своего выступления на Marketing Marathon рассказал Игорь Блистов, маркетинговый директор Kormotech.

По его словам, исследования компании показали, что 64% потребителей выбирают товары ввиду действий брендов в сфере социальной ответственности.

Именно правильная политика КСО, по словам Блистива, помогла компании поддерживать рост продаж даже в 22-23 годах.

Положительно на результаты компании повлияла многолетняя программа по устройству беспризорных животных, а также коммуникационная кампания направлена против покупки животных на подарок.