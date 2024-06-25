Kormotech за підсумками 2023 року увійшла до числа 50-ти найбільших світових виробників кормів для домашніх тварин

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У 2023 році виручка Kormotech склала $152 млн, а сама компанія увійшла до числа 50-ти найбільших виробників (49 місце) кормів для домашніх тварин за версією журналу Petfood Industry.

Про це під час свого виступу на Marketing Marathon розповів Ігор Блистів, маркетинговий директор Kormotech.

За його словами, дослідження компанії показали, що 64% споживачів обирають товари зважаючи на дії брендів у царині соціальної відповідальності.

Саме правильна політика КСВ, за словами Блистіва, допомогла компанії підтримувати зростання продажів навіть у 22-23 роках.

Позитивно на результати компанії вплинула багаторічна програма влаштування безпритульних тварин, а також комунікаційна кампанія спрямована проти купівлі тварин на подарунок.