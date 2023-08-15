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Медицинское оборудование на 5,7 миллиона: NOVUS поделился результатами проекта "Большое маленькое сердце"

Медицинское оборудование на 5,7 миллиона: NOVUS поделился результатами проекта "Большое маленькое сердце"

В сегодняшних реалиях маленькие пациенты, проходящие лечение в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова, нуждаются в большой поддержке. Чтобы обеспечить ее, украинская сеть супермаркетов NOVUS продолжает реализовывать важный проект – "Большое маленькое сердце"

Ежегодно в Украине рождается около 5 тысяч детей с пороками сердца. Из них 35-40% находятся в критическом состоянии с первых дней жизни. А семьи, узнавшие о неутешительном диагнозе после родов, нуждаются в дополнительной поддержке. К сожалению, с началом полномасштабного вторжения эта проблема отошла на второй план, однако социально ответственный бизнес и благотворительные фонды продолжают работать над тем, чтобы немного улучшить эту печальную статистику.  

NOVUS передал более 5,7 миллионов гривен на закупку современного медоборудования

На протяжении нескольких лет сеть NOVUS плодотворно сотрудничает с благотворительным фондом "Твоя опора" для обеспечения современным медоборудованием Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова - один из ведущих медучреждений, специализирующихся, в частности, на оказании помощи населению с недостатками сердца. Представители NOVUS убеждены: если оказать своевременную помощь здешним самым молодым пациентам, то у каждого из них будет шанс на полноценную жизнь.  

Я не устаю напоминать, что с правильным лечением дети могут жить абсолютно нормальной, полноценной жизнью, которая не будет ограничена болезнью. И всякий раз, когда в институте сердца Амосова появляется новое оборудование, эти дети получают шанс на свое будущее.

Кристина Ивченко
Кристина Ивченко руководитель PR-отдела в NOVUS

На данный момент общая сумма, переданная сетью NOVUS на закупку медицинского инвентаря составляет более 5 700 000 гривен. А в рамках недавнего транша помощи компанией были приобретены мониторы контроля жизненно важных показателей пациента. Современное оборудование укомплектовано и детскими датчиками. Это позволяет врачам проводить наблюдение за состоянием здоровья новорожденных и пациентов помладше как во время, так и после кардиохирургических вмешательств.  

"Для кого-то это маленький мониторчик, а для нас это возможность контролировать состояние ребенка после операции. А выхаживание ребенка после операции – это 80% успеха", – отметил главный врач медучреждения Сергей Сиромаха .

Фото 2 — Медицинское оборудование на 5,7 миллиона: NOVUS поделился результатами проекта "Большое маленькое сердце"
Кристина Ивченко (NOVUS) и Сергей Сиромаха (главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова)

Он пояснил, что эти мониторы демонстрируют показатели жизнедеятельности и отклонения от нормы в режиме реального времени. Поэтому врачи могут своевременно реагировать на изменения и минимизировать серьезные осложнения, даже при проведении сверхсложных кардиохирургических вмешательств.  

"Все это было нереально с устаревшим медицинским оборудованием", – заключает он.

Фото 3 — Медицинское оборудование на 5,7 миллиона: NOVUS поделился результатами проекта "Большое маленькое сердце"
Уже 38 маленьких пациентов получили шанс на здоровое будущее

Новоприобретенные мониторы уже дарят семьям надежду на новую, более счастливую жизнь. Например, Юрий, который самостоятельно воспитывает девочку Таню с врожденными пороками сердца, говорит, что возможность получить помощь в институте Амосова стала настоящим спасением:  

“Мы приехали сюда, провели операцию… Сейчас ей лучше. Уже скоро домой», – рассказывает он .  

Юрий отмечает, что детей нужно поддерживать, ведь они – наше продолжение.  

Это мнение разделяют тысячи украинцев, приобщающихся к инициативе NOVUS. Именно они каждый день демонстрируют безграничную человечность и эмпатию.  

"Мы видим большой смысл в этом проекте и, что особенно показательно, наши клиенты также понимают необходимость этой поддержки. И главное тому подтверждение – они продолжают покупать наклейки-сердечки, которых у многих уже есть целая коллекция. Мы им невероятно благодарны", – отмечает . Кристина Ивченко .

Современное оборудование уже помогает самым молодым пациентам

В целом, благодаря закупленному оборудованию для Института Амосова в рамках "Большое маленькое сердце" врачи прооперировали 38 маленьких пациентов.

"Для нас два года сотрудничества с NOVUS по проекту "Большое маленькое сердце" - это десятки спасенных жизней. Даже несмотря на войну, мы продолжили акцию, а клиенты сети супермаркетов присоединились и собрали такую грандиозную сумму", - рассказала Валерия Татарчук, основательница и председатель Благотворительного фонда "Твоя опора".

Наклейки-сердца можно приобрести на кассах сети супермаркета NOVUS  

Чтобы приумножить помощь, покупатели NOVUS могут приобрести наклейки сердца за символические 10 гривен. Также на кассах супермаркетов продаются световозвращающие наклейки с сердечком, их стоимость составляет 55 гривен.  

Фото 4 — Медицинское оборудование на 5,7 миллиона: NOVUS поделился результатами проекта "Большое маленькое сердце"
Умножить помощь можно прямо на кассах супермаркетов Novus, просто приобретя наклейки-сердца.

"Маленькие, будто дешевые наклейки, но они делают большую работу. И я лично сам покупаю. Всегда заходишь в NOVUS, слышишь: "Институт Амосова" - и покупаешь наклейку", - с улыбкой подытоживает Сергей Сиромаха.  