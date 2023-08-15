Медобладнання на 5,7 мільйона: NOVUS поділився результатами проєкту "Велике маленьке серце"

В сьогоднішніх реаліях маленькі пацієнти, які проходять лікування в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова, потребують великої підтримки. Щоб забезпечити її, українська мережа супермаркетів NOVUS продовжує реалізовувати важливий проєкт – "Велике маленьке серце"

Щороку в Україні народжується близько 5 тисяч дітей із вадами серця. З них 35 – 40 % перебувають в критичному стані з перших днів життя. А сім’ї, котрі дізналися про невтішний діагноз після пологів, потребують додаткової підтримки. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення ця проблема відійшла на другий план, проте соціально відповідальний бізнес та благодійні фонди продовжують працювати над тим, щоб бодай трохи покращити цю сумну статистику.

NOVUS передав понад 5,7 мільйона гривень на закупівлю сучасного медобладнання

Упродовж кількох років мережа NOVUS плідно співпрацює з благодійним фондом “Твоя опора” задля забезпечення сучасним медобладнанням Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова – один із провідних медзакладів, що спеціалізується, зокрема, на наданні допомоги населенню з вадами серця. Представники NOVUS переконанні: якщо надати вчасну допомогу тутешнім наймолодшим пацієнтам, то кожен із них матиме шанс на повноцінне життя.

Я не втомлююся нагадувати, що з правильним лікуванням діти можуть жити абсолютно нормальним, повноцінним життям, яке не буде обмежене хворобою. І щоразу, коли в інституті серця Амосова з'являється нове обладнання, ці діти отримують шанс на своє майбутнє. Кристина Івченко керівниця PR-відділу у NOVUS

Наразі загальна сума, передана мережею NOVUS на закупівлю медичного інвентаря становить понад 5 700 000 гривень. А у рамках нещодавнього траншу допомоги компанією було придбано монітори контролю життєво важливих показників пацієнта. Сучасне обладнання укомплектоване і дитячими датчиками. Це дозволяє лікарям проводити спостереження за станом здоров'я новонароджених та пацієнтів молодшого віку як під час, так і після кардіохірургічних втручань.

"Для когось це маленький моніторчик, а для нас це можливість контролювати стан дитини після операції. А виходжування дитини після операції – це 80% успіху", – зазначив головний лікар медзакладу Сергій Сіромаха.

Кристина Івченко (NOVUS) та Сергій Сіромаха ( головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова)

Він пояснив, що ці монітори демонструють показники життєдіяльності та відхилення їх від норми в режимі реального часу. Тож лікарі мають змогу своєчасно реагувати на зміни та мінімізовувати серйозні ускладнення, навіть при проведенні надскладних кардіохірургічних втручань.

"Все це було нереально зі застарілим медичним обладнанням", – підсумовує він.

Вже 38 маленьких пацієнтів отримали шанс на здорове майбутнє

Новопридбані монітори вже дарують сім'ям надію на нове, більш щасливе життя. Наприклад, Юрій, який самостійно виховує дівчинку Таню із вродженими вадами серця каже, що можливість отримати допомогу в інституті Амосова стала справжнім порятунком:

“Ми приїхали сюди, зробили всі обстеження, провели операцію… Зараз їй краще. Вже скоро додому”, – розповідає він.

Юрій наголошує, що дітей треба підтримувати, адже вони – наше продовження.

Цю думку поділяють тисячі українців, які долучаються до ініціативи NOVUS. Саме вони щодня демонструють безмежну людяність та емпатію

"Ми бачимо великий сенс у цьому проєкті і, що особливо показово, наші клієнти також розуміють необхідність цієї підтримки. І головне тому підтвердження – вони продовжують купувати наліпки-сердечка, яких в багатьох вже є ціла колекція. Ми їм неймовірно вдячні", – зазначає Кристина Івченко.

Сучасне обладнання вже допомагає наймолодшим пацієнтам

Загалом завдяки закупленому обладнанню для Інституту Амосова у рамках "Велике маленьке серце" лікарі прооперували 38 маленьких пацієнтів.

"Для нас два роки співпраці з NOVUS по проєкту "Велике маленьке серце" – це десятки врятованих життів. Навіть попри війну ми продовжили акцію, а клієнти мережі супермаркетів доєдналися та зібрали таку грандіозну суму", – розповіла Валерія Татарчук, засновниця та голова Благодійного фонду "Твоя опора".

Наклейки-серця можна придбати на касах мережі супермаркету NOVUS

Щоб примножити допомогу, покупці NOVUS можуть придбати наклейки-серця за символічні 10 гривень. Також на касах супермаркетів продаються світловідбивні наліпки з сердечком, їхня вартість становить 55 гривень.

Примножити допомогу можна просто на касах супермаркетів Novus, просто придбавши наклейки-серця

"Маленькі, ніби дешеві наліпки, але вони роблять велику роботу. І я особисто сам купую. Завжди заходиш в NOVUS, чуєш: “Інститут Амосова” – і купуєш наліпку", – з посмішкою підсумовує Сергій Сіромаха.