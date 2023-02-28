На рынке Украины появилась новинка Green Day "Power" от премиальной водки Green Day

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Известный украинский водочный бренд Green Day пополнился еще одной новинкой. Бренд представил новый продукт линейки под названием "Power". Продукт рожден во время войны, демонстрирует устойчивость бизнеса и необходимость развития деятельности для поддержки украинской экономики.

В чем уникальность Green Day "Power". Феликс Черток о продукте

Заботливо оформленная в патриотическом и современном стиле Green Day "Power" вызывает хорошее самочувствие как после употребления, так и на следующий день. Таким образом бренд подтверждает свой лозунг: “Чтобы утро было хорошим. Украине нужна сила.

Сдержанный дизайн водки в стиле "милитари", напоминает форму защитников Украины и ассоциируется с силой и выносливостью нации. Green Day "Power" отличается от многих водок и уже пользуется популярностью. Только за 2022 год реализовано более 1,5 млн бутылок водки .

"Мы создали премиальную новинку "Power", чтобы потребители почувствовали мощь и энергию продукта, а еще неизменное качество, которое при всех трудностях держит Green Day. Мы несем ответственность за свои продукты, поэтому вкладываем профессионализм и опыт в разработку исключительного бренда, который станет основой будущего успеха в этой области. ”, – отмечает владелец компании по дистрибуции Торговый дом "АВ" Феликс Черток.

Владелец компании по дистрибуции Торговый дом "АВ" Феликс Черток

Как бренд Green Day работает во время войны

Компания Торгового дома "АВ" (ТМ Green Day ) быстро отреагировала и приспособилась к современным реалиям - это работа, несмотря на перебои со светом, нехватку рабочей силы, комплектующих. Следует заметить, что часть украинских территорий оккупирована и там не происходили продажи. К тому же, в марте-апреле 2022 года, алкогольные напитки не продавались из-за запрета со стороны государства.

"Несмотря на то, что рынок производства водки в Украине с начала войны значительно упал, все силы Торгового дома "АВ" были направлены на то, чтобы сохранить клиентов с которыми работает на протяжении многих лет, а также рабочие места для людей". В 2022 году судьба продаж Green Day осталась на довоенном уровне”, – комментирует Феликс Черток.

На сегодняшний день над дистрибуцией премиальной водки Green Day работает более двухсот профессионалов своего дела. Компания предоставляет рабочие места, платит налоги и поддерживает экономику страны.

Торговый дом "АВ" гордится быть национальным дистрибьютором и продолжает работать для потребителей.