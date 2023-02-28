На ринку України з'явилася новинка Green Day "Power" від преміальної горілки Green Day

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Відомий український горілчаний бренд Green Day поповнився ще однією новинкою. Бренд презентував новий продукт лінійки під назвою "Power". Продукт народжений під час війни, демонструє стійкість бізнесу та необхідність розвитку діяльності задля підтримки української економіки.

В чому унікальність Green Day "Power". Фелікс Черток про продукт

Турботливо оформлена у патріотичному та сучасному стилі Green Day "Power" викликає гарне самопочуття як після вживання, так і наступного дня. Таким чином бренд підтверджує своє гасло: “Щоб ранок був добрим. Україні потрібна сила”.

Стриманий дизайн горілки у стилі "мілітарі", нагадує форму захисників України і асоціюється з силою і витривалістю нації. Green Day “Power” відрізняється від багатьох горілок і вже користується популярністю. Тільки за 2022 рік реалізовано понад 1,5 млн пляшок горілки.

"Ми створили преміальну новинку “Power", щоб споживачі відчули міць та енергію продукту, а ще незмінну якість, яку попри всі труднощі тримає Green Day. Ми несемо відповідальність за свої продукти, тому вкладаємо професіоналізм та досвід у розробку виняткового бренду, який стане основою майбутнього успіху в цій галузі”, – наголошує власник компанії з дистрибуції Торговий дім “АВ” Фелікс Черток.

Власник компанії з дистрибуції Торговий дім "АВ" Фелікс Черток

Як бренд Green Day працює під час війни

Компанія Торгового дому "АВ" (ТМ Green Day) швидко відреагувала та пристосувалася до сучасних реалій - це робота попри перебої зі світлом, брак робочої сили, комплектуючих. Слід зауважити, що частина українських територій окупована і там не відбувався продаж. До того ж, у березні-квітні 2022, алкогольні напої не продавалися через заборону з боку держави.

"Незважаючи на те, що ринок виробництва горілки в Україні, з початку війни значно впав, всі сили Торгового дому “АВ" були направлені на те, щоб зберегти клієнтів з якими працює протягом багатьох років, а також, робочі місця для людей. У 2022 році доля продажів Green Day, залишилася на довоєнному рівні”, – коментує Фелікс Черток.

На сьогоднішній день, над дистрибуцією преміальної горілки Green Day працює понад двісті професіоналів своєї справи. Компанія надає робочі місця, платить податки і підтримує економіку країни.

Торговий дім "АВ", пишається бути національним дистрибутором та продовжує працювати для споживачів.