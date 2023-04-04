«Наша стратегия как компании — ежедневная забота о потребителе и его семье», — Вера Витинская, Eldorado.ua

Утратив немало торговых точек в 2022 году, всеукраинская сеть Eldorado.ua отстраивает разрушенные и открывает новые магазины. Вера Витинская, СЕО Eldorado.ua, говорит, что основная ценность компании – это забота о клиентах и сотрудниках. Ритейлер сосредоточился на социальной деятельности и занимается вопросом строительства жилья для тех, кто его потерял.

Насколько пострадала отрасль ритейла за последний год? Как вы оцениваете свои потери и какова сумма года для Eldorado.ua?

Наши убытки достаточно значительны, однако первое, что мы сделали, вернувшись к работе в марте, — прорабатывали запросы Сил обороны Украины. На сегодняшний день наша помощь техникой и электроникой при участии многих известных фондов составляет более 10 млн грн. Наши 176 работников, защищающих страну, продолжают получать помощь от компании, общий бюджет – почти 10 млн грн.

Наша сеть сократилась со 129 магазинов до войны до 95 до начала 2023-го. Часть магазинов разрушена, часть под оккупацией, часть закрыта или заморожена из-за изменения потребительского спроса.

Несмотря на вызванные войной трудности, в 2022 году мы открыли три новых магазина в Черновцах, Червонограде и Белой Церкви, обновили формат в Умани. А в июле запустили новый склад built-to-suit в Броварах площадью 24 тыс. кв. м.

Рынок потребительской техники и электроники в 2022 году значительно сократился. И вынужденная миграция экономически активной части населения, и снижение потребительского спроса, и перестройка логистики, и остановка и изменение условий снабжения — все это повлияло. Однако определенные категории имели сезонный высокий спрос: телефоны, обогреватели, повербанки, генераторы и т.д. Из-за тревог и блекаутов осенью объем продаж тоже снижался.

Теперь 60% магазинов сети Eldorado.ua энергонезависимы, некоторые стали «пунктами несокрушимости». Кстати, мы начинаем реализацию Starlink RV-версии, которая работает вне зависимости от локации установки, есть возможность платить только за время использования.

Какова политика компании по возобновлению работы Eldorado.ua на деоккупированных территориях и планируется ли открытие в 2023 году?

Летом 2022 года мы вернулись в Ирпень и Бучу. В начале 2023 возобновили работу магазина площадью более 100 кв. м в ТРЦ Retroville в Киеве.

Как только разрешит ситуация с безопасностью, будет и Херсон, и другие освобожденные города. Сейчас можно покупать через интернет, в частности через обновленное мобильное приложение и получать по почте.

Мы рассматриваем открытие магазинов в центральных, южных и западных областях, однако многое будет зависеть от состояния экономики и потребительского спроса.

Очевидно, что ценности и подходы организации работы бизнеса за последний год изменились. Какие постулаты заложили в стратегию развития компании в 2023 году?

Самое первое и самое главное – мы позаботились о людях. Помогали релоцироваться, оказывали организационную, моральную и материальную поддержку. Никого не сократили.

Мы остаемся ответственными за более чем 3 тыс. наших работников. Это наши люди и главный ресурс для послевоенного восстановления и восстановления.

Наша стратегия как компании — ежедневная забота о потребителе и его семье. В первую очередь это о ценностях семейного уюта, удобствах на каждую минуту жизни, которые обеспечивает техника и электроника.

Выбрав эту миссию несколько лет назад, мы продолжаем ее развивать, потому что забота становится жизненно необходимой, ведь впереди еще длительный путь к победе и восстановлению.

В 2023 году будем продолжать развитие по всем направлениям: магазины, онлайн, мобильное приложение, усиление сервиса, возможности кредитования и доставки. Уже в этом году мы вложим в приложение ряд решений, которые станут началом внедрения нового качества заботы о потребителе.

Как изменилось потребительское поведение? Увеличилось ли количество покупок онлайн?

Техника и электроника пользуются спросом, потому что жизнь продолжается, как бы сложно ни было. Мы не видим существенных изменений в долях онлайн и офлайн продаж по сравнению с предыдущими годами (учитывая COVID-19).

Весной в миграции был повышен спрос на телефоны и ноутбуки, мелкую бытовую технику. Осенью в разы увеличились продажи повербанков и генераторов. Сейчас спрос стабилизировался.

Бизнес взял на себя решение многих проблем военных и гражданских. Какие социальные инициативы реализует Eldorado.ua?

В прошлом году мы начали инициативу «Кирпич для семейки». Наши клиенты в магазинах или онлайн донатят «кирпичики» за 23 грн на строительство модульного жилья для потерявших его семей. Ключи от первого модульного дома, половину стоимости которого уплатила Eldorado.ua, уже передали семье военнослужащего из Черниговской области.

Клиенты продолжают донатить, и скоро начнется строительство нового дома для еще одной семьи. Проект будет продолжаться.

Для военных мы предоставляем скидку 5-10%, за 8 месяцев действия акции они приобрели около 40 тыс. гаджетов, общая сумма скидки составляет почти 16 млн грн.

Какие шаги предприняла компания в HR-политике? Поддерживаете ли волонтерские инициативы сотрудников?

Мы продолжаем реализовывать программы развития и обучения, в частности дистанционного: перезапустили виртуальную академию, обновили курсы, обучение торгового персонала сделали персонифицированным. Создали Корпоративный университет.

На сегодняшний день наша помощь техникой и электроникой при участии многих известных фондов составляет более 10 млн грн

Уделяем внимание психологическому состоянию работников, проводим тренинговые модули для нуждающихся в поддержке. Для всех желающих ввели курс «Береги себя» с лекциями о физическом и ментальном здоровье. В добровольном медицинском страховании добавили возможности профилактической поддержки. Действуют адресные программы помощи, на которые направили 2 млн. грн.

Работники присоединились к многочисленным волонтерским проектам, в том числе с привлечением всей компании. Потребности в сборе средств закрываются довольно быстро: на лечение и восстановление после ранений, эвакуацию, снаряжение и одежду, оборудование, для детей-переселенцев к Новому году, спасателям Днепра и многие другие.

План восстановления украинской экономики после победы: что бизнес должен сделать в первую очередь?

Значительные усилия нужно приложить для победы. Мы все устали, экономика истощена. Но нужно проделать этот непростой путь. Самое необходимое очевидно: восстановление жилья, модернизация энергетики, инфраструктуры. Для нашего рынка это привлечение инвестиций в производство техники в Украине, прозрачные правила налогообложения.

Бизнес знает, как развиваться, создавать рабочие места, платить зарплату, расширять ассортимент товаров и услуг, помогать своим людям и армии. Нужно предоставить ему такую возможность.

Наша компания продолжит беспокоиться о семьях, обеспечивая их потребности в технике и электронике. Будем отдельно развивать направление CSR, для этого создали благотворительный фонд «Ради семей».

Работы много, но одно знаю точно: Украина после победы будет обновленной страной свободных людей. Большое достижение и большая ответственность построить и изменить страну так, чтобы все усилия не были напрасны.