«Наша стратегія як компанії — щоденна турбота про споживача та його родину», — Віра Вітинська, Eldorado.ua

Втративши чимало торгових точок у 2022 році, всеукраїнська мережа Eldorado.ua відбудовує зруйновані та відкриває нові магазини. Віра Вітинська, СЕО Eldorado.ua, говорить, що основна цінність компанії — це турбота про клієнтів та співробітників. Ритейлер зосередився на соціальній діяльності та опікується питанням будівництва житла для тих, хто його втратив.

Наскільки постраждала галузь ритейлу за останній рік? Як ви оцінюєте свої втрати та який підсумок року для Eldorado.ua?

Наші збитки досить значні, однак перше, що ми зробили, повернувшись до роботи у березні, — опрацьовували запити Сил оборони України. На сьогодні наша допомога технікою та електронікою за участі багатьох відомих фондів становить понад 10 млн грн. Наші 176 працівників, які захищають країну, продовжують отримувати допомогу від компанії, загальний бюджет — майже 10 млн грн.

Наша мережа скоротилася зі 129 магазинів до війни до 95 на початок 2023-го. Частина магазинів зруйнована, частина під окупацією, частина закрита чи заморожена через зміну споживчого попиту.

Попри спричинені війною труднощі, у 2022 році ми відкрили три нові магазини у Чернівцях, Червонограді та Білій Церкві, оновили формат в Умані. А у липні запустили новий склад built-to-suit у Броварах площею 24 тис. кв. м.

Ринок споживчої техніки та електроніки у 2022 році значно скоротився. І вимушена міграція економічно активної частини населення, і зниження споживчого попиту, і перебудова логістики, і зупинення та зміна умов постачання — усе це мало вплив. Однак певні категорії мали сезонний високий попит: телефони, обігрівачі, повербанки, генератори тощо. Через тривоги та блекаути восени обсяг продажів теж знижувався.

Натепер 60% магазинів мережі Eldorado.ua енергонезалежні, деякі стали «пунктами незламності». До речі, ми починаємо реалізацію Starlink RV-версії, яка працює незалежно від локації встановлення, є можливість платити лише за час використання.

Яка політика компанії щодо відновлення роботи Eldorado.ua на деокупованих територіях та чи плануються відкриття у 2023 році?

Влітку 2022-го ми повернулися в Ірпінь та Бучу. На початку 2023-го відновили роботу магазину площею понад 100 кв. м у ТРЦ Retroville у Києві.

Щойно дозволить безпекова ситуація, буде і Херсон, й інші звільнені міста. Зараз можна купувати через інтернет, зокрема через оновлений мобільний застосунок, та отримувати поштою.

Ми розглядаємо відкриття магазинів у центральних, південних та західних областях, однак багато залежатиме від стану економіки та споживчого попиту.

Очевидно, що цінності та підходи до організації роботи бізнесу за останній рік змінилися. Які постулати заклали до стратегії розвитку компанії у 2023 році?

Найперше і найголовніше — ми потурбувалися про людей. Допомагали релокуватися, надавали організаційну, моральну та матеріальну підтримку. Нікого не скоротили.

Ми залишаємося відповідальними за понад 3 тис. наших працівників. Це наші люди й головний ресурс для повоєнної відбудови та відновлення.

Наша стратегія як компанії — щоденна турбота про споживача та його родину. Насамперед це про цінності сімейного затишку, зручності на кожну хвилину життя, які забезпечує техніка та електроніка.

Обравши цю місію кілька років тому, ми продовжуємо її розвивати, бо зараз турбота стає життєво необхідною, адже попереду ще тривалий шлях до перемоги та відновлення.

У 2023 році будемо продовжувати розвиток за всіма напрямами: магазини, онлайн, мобільний застосунок, посилення сервісу, можливостей кредитування та доставки. Вже цього року ми додамо у застосунку низку рішень, які стануть початком впровадження нової якості турботи про споживача.

Як змінилася споживацька поведінка? Чи збільшилася кількість покупок онлайн?

Техніка та електроніка мають попит, бо життя продовжується, як би складно не було. Ми не бачимо суттєвих змін у частках онлайн- та офлайн-продажів порівняно із попередніми роками (враховуючи COVID-19).

Навесні під час міграції був підвищений попит на телефони та ноутбуки, дрібну побутову техніку. Восени в рази збільшилися продажі повербанків та генераторів. Зараз попит стабілізувався.

Бізнес узяв на себе розв'язання багатьох проблем військових та цивільних. Які соціальні ініціативи реалізує Eldorado.ua?

Торік ми започаткували ініціативу «Цеглинка для родинки». Наші клієнти у магазинах чи онлайн донатять «цеглинки» за 23 грн на будівництво модульного житла для родин, які його втратили. Ключі від першого модульного будинку, половину вартості якого сплатила Eldorado.ua, вже передали родині військовослужбовця з Чернігівщини.

Клієнти продовжують донатити, і невдовзі розпочнеться будівництво нового будинку для ще однієї родини. Проєкт триватиме.

Для військових ми надаємо знижку 5-10%, за 8 місяців дії акції вони придбали майже 40 тис. гаджетів, загальна сума знижки становить майже 16 млн грн.

Які кроки зробила компанія в HR-політиці? Чи підтримуєте волонтерські ініціативи співробітників?

Ми продовжуємо реалізовувати програми розвитку та навчання, зокрема дистанційного: перезапустили віртуальну академію, оновили курси, навчання торгового персоналу зробили персоніфікованим. Створили Корпоративний університет.

На сьогодні наша допомога технікою та електронікою за участі багатьох відомих фондів становить понад 10 млн грн

Приділяємо увагу психологічному стану працівників, проводимо тренінгові модулі для тих, хто потребує підтримки. Для всіх охочих запровадили курс «Бережи себе» із лекціями про фізичне та ментальне здоров’я. У добровільному медичному страхуванні додали можливості профілактичної підтримки. Діють адресні програми допомоги, на які спрямували 2 млн грн.

Працівники доєдналися до численних волонтерських проєктів, зокрема із залученням всієї компанії. Потреби у збиранні коштів закриваються досить швидко: на лікування та відновлення після поранень, евакуацію, спорядження та одяг, обладнання, для дітей-переселенців до Нового року, рятувальникам Дніпра та багато-багато інших.

План відновлення української економіки після перемоги: що бізнес має зробити найперше?

Значних зусиль потрібно докласти для здобуття перемоги. Ми всі втомилися, економіка виснажена. Але треба подолати цей непростий шлях. Найнеобхідніше очевидно: відбудова житла, модернізація енергетики, інфраструктури. Для нашого ринку — це залучення інвестицій у виробництво техніки в Україні, прозорі правила оподаткування.

Бізнес знає, як розвиватися, створювати робочі місця, платити зарплати, розширювати асортимент товарів і послуг, допомагати своїм людям та армії. Потрібно надати йому таку можливість.

Наша компанія точно продовжить турбуватися про сім’ї, забезпечуючи їхні потреби у техніці та електроніці. Окремо розвиватимемо напрям CSR, для цього створили благодійний фонд «Заради сімей».

Роботи багато, проте одне знаю точно: Україна після перемоги буде оновленою країною вільних людей. Велике досягнення і велика відповідальність відбудувати та змінити країну так, щоб усі зусилля не були марними.