NOVUS возобновляет сбор средств в помощь детям с недостатками сердца: как приобщиться

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Сеть супермаркетов передала более 1,3 миллионов гривен столичному Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова в рамках благотворительного проекта.

В 2021 году NOVUS стал официальным партнером проекта "Большое маленькое сердце" фонда "Твоя опора". В сети стартовала масштабная благотворительная акция, направленная на сбор средств для лечения малышей с врожденными пороками сердца.

Заручившись поддержкой клиентов, компании удалось собрать сумму, которой хватило на два шприцевых насоса, которые используют для своевременного и контролируемого введения медикаментов и пять мониторов для маленьких пациентов. Их разместили в реанимационном отделении, но последние используют также при операциях и транспортировке. Такие мониторы крайне важным оснащением, ведь они отслеживают показатели жизнедеятельности ребенка.

"Они измеряют и частоту сердечных сокращений, и артериальное давление, инвазивное и неинвазивное давление, меряют чистоту сердечных сокращений, уровень насыщения кислорода, а также чистоту дыхания. То есть почти все, что необходимо тому или иному ребенку для сохранения жизнедеятельности. Полноценное современного оборудования. Спасибо NOVUS за то, что они его подарили.", – рассказывает директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова Василий Лазоришинец.

В Украине каждый год рождается до 3500 детей с врожденными пороками сердца. Без оказания хирургической помощи умирают 91% детей со сложными врожденными пороками сердца. Впрочем, если им своевременно оказать помощь – почти 100% прооперированных детей будут жить. Качество их жизни при этом совсем не отличается от других людей.

"Каждые 5/10/20 гривен, которые донатили наши клиенты - это шанс. На жизнь, образование, активность, работоспособность этих детей в будущем. Врожденные пороки сердца - это не приговор, если обследоваться и провести операцию вовремя. Это тот же важный" ключ, который открывает дверь в полноценную жизнь. Еще раз хотим сказать огромное «спасибо» клиентам NOVUS, тем, кто всегда разделяет наше желание помочь маленьким украинцам», – комментирует PR-менеджерка сети Кристина Ивченко.

Внести свой вклад в большое дело просто: на кассах в магазинах Новус можно приобрести наклейку или магнит с изображением сердца. Деньги от продажи будут перечислены для лечения малышей. В настоящее время компания обновляет проект по всей сети и уже в конце сентября продукция будет доступна во всех магазинах. Также перечислить денежные средства можно через вайбер-бот NOVUS.

"Когда вы увидите такое сердечко, будете понимать, что покупаете не просто какую-то безделушку, а покупаете шанс на жизнь ребенка", - подчеркнули в сети.

Новус уже много лет фокусируется на помощи детской аудитории, видя в этом важный вклад в будущее Украины.

"Каждый из нас сейчас пытается помочь тем, кому нужна поддержка. Мы концентрируем внимание именно на помощи детям. Нас очень вдохновляет то, что благодаря этой программе можно не только спасти детей, но и обеспечить их полноценную жизнь во взрослом возрасте. Также очень хочется поблагодарить нашим клиентам, которые всегда поддерживают инициативы и помогают. Вместе мы строим будущее, потому что дети – это наше будущее и каким оно будет, зависит только от нас", – рассказала о целях инициативы HR-директор компании NOVUS Юлия Назарец.

"Мы хотим обеспечить надлежащее проведение каждой операции для детей с врожденными пороками сердца. Наша цель – спасти абсолютно каждого ребенка, сделать так, чтобы врачи выполняли свою работу, а мы поддерживали операционный процесс лучшим мировым оборудованием." – добавила основательница БФ "Твоя опора" Валерия Татарчук.