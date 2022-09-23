NOVUS відновлює збір коштів на допомогу дітям з вадами серця: як долучитись

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Мережа супермаркетів передала понад 1,3 мільйони гривень столичному Національному інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова у рамках благодійного проєкту.

У 2021 році NOVUS став офіційним партнером проекту "Велике маленьке серце" фонду "Твоя опора". У мережі стартувала масштабна благодійна акція, спрямована на збір коштів для лікування малечі з вродженими вадами серця.

Заручившись підтримкою клієнтів, компанії вдалося зібрати суму, якої вистачило на два шприцевих насоси, котрі використовують для своєчасного та контрольованого введення медикаментів та п’ять моніторів для маленьких пацієнтів. Їх розмістили у реанімаційному відділенні, але останні використовують також під час операцій та транспортування. Такі монітори є вкрай важливим оснащенням, адже вони відслідковують показники життєдіяльності дитини.

"Вони вимірюють і частоту серцевих скорочень, і артеріальний тиск, інвазивний та неінвазивний тиски, міряють чистоту серцевих скорочень, рівень насичення кисню, а також чистоту дихання. Тобто майже все, що необхідно тій чи іншій дитині для збереження життєдіяльності. Повноцінне лікування світового рівня потребує сучасного обладнання. Дякуємо NOVUS за те, що вони його подарували.", – розповідає директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Василь Лазоришинець.

В Україні щороку народжується до 3500 дітей з вродженими вадами серця. Без надання хірургічної допомоги помирають 91% дітей зі складними вродженими вадами серця. Утім, якщо їм вчасно надати допомогу – майже 100% прооперованих дітей будуть жити. Якість їхнього життя при цьому зовсім не відрізняється від інших людей.

"Кожні 5/10/20 гривень, котрі донатили наші клієнти – це шанс. На життя, освіту, активність, працездатність цих дітей у майбутньому. Вроджені вади серця – це не вирок, якщо обстежитися і провести операцію вчасно. Це є той самий важливий ключ, який відкриває двері у повноцінне життя. Вкотре хочемо сказати величезне «спасибі" клієнтам NOVUS, тим, хто завжди розділяє наше бажання допомогти маленьким українцям.»,– коментує PR-менеджерка мережі Кристина Івченко.

Зробити свій внесок у велику справу просто: на касах у магазинах Новус можна придбати наліпку або магніт із зображенням серця. Гроші від продажу будуть перераховані для лікування малечі. Наразі компанія поновлює проєкт по всій мережі і вже наприкінці вересня продукція буде доступна у всіх магазинах. Також перерахувати кошти можна через вайбер-бот NOVUS.

"Коли ви побачите таке сердечко, будете розуміти, що купуєте не просто якусь дрібничку, а купуєте шанс на життя дитини.", – наголосили у мережі.

Новус вже багато років фокусується на допомозі дитячій аудиторії, адже вбачає у цьому важливий внесок у майбутнє України.

"Кожен з нас зараз намагається допомогти тим, кому потрібна підтримка. Ми концентруємо увагу саме на допомозі дітям. Нас дуже надихає те, що завдяки цій програмі можна не тільки врятувати дітей, а й забезпечити їхнє повноцінне життя у дорослому віці. Також дуже хочеться подякувати нашим клієнтам, які завжди підтримують ініціативи та допомагають. Разом ми будуємо майбутнє, тому що діти – це наше майбутнє і яким воно буде, залежить тільки від нас", – розповіла про мету ініціативи HR-директорка компанії NOVUS Юлія Назарець.

"Ми хочемо забезпечити належне проведення кожної операції для дітей з вродженими вадами серця. Наша ціль – врятувати абсолютно кожну дитину, зробити так, щоб лікарі виконували свою роботу, а ми підтримували операційний процес найкращим світовим обладнанням." – додала засновниця БФ "Твоя опора" Валерія Татарчук.