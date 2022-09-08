Почему не спешат конфисковывать имущество "Брокарда"

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В условиях длительной полномасштабной военной агрессии чрезвычайно важную роль в сохранении внутренней устойчивости нашего государства играет обеспечение внутреннего правопорядка и борьбы с преступностью.

Новые вызовы в виде военной агрессии, финансирования ведения войны против Украины, работы российско-диверсионно-разведывательных групп на территории Украины, ставят актуальные задачи перед правоохранительными органами по выявлению и прекращению преступной деятельности.

К сожалению, сейчас у нас большое количество зарегистрированных уголовных производств, которые проводятся по фактам возможного содействия представителями политических сил и украинского бизнеса подготовке, планированию и введению военной агрессии против украинского народа.

Так, по данным Офиса Генерального прокурора Украины, по состоянию на 5 сентября 2022 г. правоохранители зарегистрировали 31 946 преступлений агрессии и военных преступлений, среди которых 30 746 – нарушение законов и обычаев войны, 73 – планирование, подготовка или разрешение и ведение агрессивной войны, 30 – пропаганда войны и т.д. По состоянию на указанную дату было зарегистрировано 14 847 преступлений против национальной безопасности, среди которых 10 348 – это посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1 645 – государственная измена, 2 115 – коллаборационная деятельность, 159 – пособие государству-агресс. другие.

Конечно, выявленным фактам содействия и финансирования ведения агрессивной войны против Украины должна быть дана оценка в первую очередь со стороны правоохранителей и украинской Фемиды. Но пока идет следствие, критически важным для подтверждения упомянутых фактов является сохранение доказательной базы, в том числе путем ареста имущества, что сделает невозможным уничтожение следов и вывод активов в пользу бенефициарных выгодополучателей России.

Арест в уголовном производстве, как объясняют представители правоохранительных органов, должен способствовать сохранению вещественных доказательств, обеспечению конфискации имущества и возмещению ущерба причиненного преступными действиями. Напомним, что в Украине действует Нацагенство по розыску и менеджменту активов, которое по законодательству имеет право на осуществление управления и реализации переданного ей в рамках уголовных дел активов.

По данным АРМА, за период в военной агрессии РФ в управление АРМА передано более 200 млн грн, 957 тыс. дол. США и 1,2 млн. евро. Эти арестованные денежные средства, как и средства, полученные от реализации арестованного имущества, размещаются в банках на депозит и могут являться потенциальным доходом государства в случае вынесения судебных приговоров о конфискации.

Такая работа крайне важна не только в аспекте привлечения к ответственности лиц за преступления против национальной безопасности Украины, военные преступления на территории Украины, но и для поддержки Вооруженных сил Украины.

К примеру, АРМА сообщает, что по инициативе Офиса Генерального прокурора в пользу Сил обороны изъято 304 миллиона гривен, которые по ходатайству прокуроров суд постановил перечислить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. На начало сентября 2022 года депозитный портфель АРМА составляет 720 миллионов в гривневом эквиваленте.

Впрочем, не во всех уголовных производствах удается добиться таких результатов. Так, интересная ситуация разворачивается вокруг сети магазинов косметики в Украине ООО "Брокард". По сообщению СМИ торговая сеть «Брокард» через оффшорную компанию связана с гражданкой России Татьяной Володиной.

В отношении компании еще в апреле этого года возбуждено уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 УК Украины по факту деятельности организованной группы лиц, обеспечивающих функционирование подконтрольных субъектов хозяйствования с целью осуществления противоправной деятельности, направленную в том числе на присвоение средств, а также на финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захват государственной власти.

Несмотря на то, что Подольский районный суд Киева наложил арест на имущество "Брокард-Украина" (среди которого есть находящиеся на счету общества денежные средства, 100% корпоративных прав которого принадлежат Инденон Холдингс Лимитед (Кипр), конечным бенефициарным владельцем которого является гражданка рф), судьи указанного суда не спешат передавать арестованное имущество в управление АРМА.

Так, 9 августа судья Подольского районного суда в Киеве Леся Будзан отказала в удовлетворении Подольской окружной прокуратуры г. Киева в определении порядка хранения вещественных доказательств, то есть в передаче в управление АРМА имущества ООО "Брокард-Украина".

Как отмечается в постановлении, прокурор не подтвердил стоимость имущества. Это позволило судье сделать вывод, что на данном этапе уголовного производства потребности досудебного расследования не оправдывают такое вмешательство в права и интересы собственника. Интересно, что владельцем имущества является российская гражданка.

К сожалению, подобные решения, особенно в военное время, существенно подрывают доверие к судебной системе. Остается надеяться, что судья руководствовалась действующим законодательством, а не испытала постороннее давление.