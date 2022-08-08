"Регионал" с 2006 года нацелился на захват хлебного рынка в Сумах - СМИ

На сумской хлебный рынок намерен серьезно зайти бывший регионал Владимир Мисик, владелец харьковской компании "Кулиничи", сообщает местное издание "Сумские Дебаты" со ссылкой на собственные источники.

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В свое время, как пишет "Цензор.нет", он отметился подарком беглому президенту Януковичу золотого батона, о котором слагали легенды. Теперь в его планах – не просто стать одним из поставщиков хлебобулочной продукции в областном центре, а заполонить Сумы своими киосками, очевидно, доведя до банкротства местных предпринимателей, сообщают "Сумские Дебаты".

Что известно о Владимире Мисике

"Владимир Юрьевич Мисик - нардеп Украины VII и VIII созывов, председатель фермерского хозяйства "Кегичевское", основатель ООО "Хлебокомбинат Кулиничи".

Родился 31 января 1965 г. в поселке Кулиничи Харьковского района Харьковской области. Женат, имеет дочь и двух сыновей.

В 2006 году Владимир Юрьевич Мисик становится депутатом Харьковского облсовета от Партии регионов

В 2012 году Мисик становится нардепом VII созыва от "Партии регионов", был избран по одномандатному избирательному округу №172, набрал 51,97% голосов электората.

В 2014 году Владимир Мисик был избран нардепом парламента VIII созыва, баллотировался по 172 избирательному округу уже как беспартийный самовыдвиженец.

В ходе принятия госбюджета на 2016 год внес правку с целью заблокировать предоставление безвизового режима для Украины в 2016 году.

Владимир Мисик в 2018 году попал в число 40 депутатов, умудрившихся пропустить 90% голосований в парламенте.

Также в 2018 году Мисик занял 2 место в ТОП-5 крупнейших землевладельцев среди депутатов. В его распоряжении 500 тысяч квадратных метров (50 гектар) земли.

В 2019 Владимир Мисик баллотировался в парламент IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по "родному" одномандатному избирательному округу №172, но проиграл кандидату от партии "Слуга народа" - Такие данные приводит сайт politeka.net.

Как пишет Цензор.нет, за короткое время Мисик смог наладить производство собственных хлебобулочных изделий не только в родной Харьковской, но и в Черкасской и Полтавской областях. И дело совсем не в качественной продукции или честной конкуренции. Просто Мисик быстро понял, как в условиях формируемой при руководстве Януковича олигархической системы нужно вести дела. Интуиция привела бизнесмена в Партию регионов, под флагами которой он стал сначала депутатом городского совета, а затем и народным депутатом Украины.

"Уже с лета 2012 года компания "Кулиничи" Мисика существенно потеснила с киевского рынка всем известный "Киевхлеб". Тогда, благодаря поддержке премьера Николая Азарова, руками киевского главы городской администрации Александра Попова Мисик смог за короткий отрезок времени искусственно уничтожить заводов Киевской области, оставив без работы тысячи человек, а в столице практически на каждой остановке появились хлебные киоски компании "Кулиничи", кстати, с полным нарушением муниципальных норм.

Благодаря покровительству "Семьи" Владимир Мисик из провинциального бизнесмена превратился в национального олигарха, состояние которого только по официальным данным исчисляется десятками миллионов долларов", – пишет Цензор.нет.

Очевидно, из-за такой агрессивной деятельности "Кулиничи" попали в список предприятий, чьи товары призывали бойкотировать активисты. "Киевляне не покупают хлеб с логотипом ТМ "Кулиничи", поскольку знают, что этот хлеб замешан на крови и избиении детей на Майдане. Предприятие Азарова-Мисика начинает считать убытки", – отмечал активист Юрий Андреев.

Редакция Цензор.нет удивляется: "почему правоохранительные органы до сих пор не обратили должного внимания на деятельность данного предприятия и его собственника. Несмотря на то, что когда-то высокопоставленный покровитель "Кулиничей" Николай Азаров давно находится в бегах, предприятие продолжает монополизировать рынок хлеба .

Также Цензор.нет раскрывает схему мероприятия Мисика в регионы: "В разработку берется местный чиновник, на которого из-за старых связей "Семьи" должным образом нажимают и должным образом мотивируют, и он через арсенал административных методов стелит ковровую дорожку перед компанией" Кулиничи" и полностью изживает местных производителей".

Как сообщают источники, Мисик задался целью захвата рынка хлеба в ряде крупных регионов центральной и восточной Украины. Эти вопросы были предметом обсуждения и неоднократных встреч с бывшими чиновниками.

"Похоже, несмотря на смену власти, даже несмотря на войну, которая длится в Украине уже почти полгода, Владимир Мисик не только не оставил своих планов по росту собственной хлебной империи, а протягивает руки к новым территориям. В то время, когда многие предприниматели переключаются на волонтерскую деятельность, помогают военным и ищут пути, как помочь нуждающимся пережить тяжелое время, он сосредотачивается на дальнейшем обогащении и агрессивном ведении бизнеса. Ненасытный бизнесмен положил глаз на сумской рынок, и если раньше он заходил в Сумскую область точечно, то теперь, по последней информации, он конкретно нацелился на Сумы. Как показал прошлый опыт, его не остановит ни закрытие местных хлебозаводов, ни оставление работников без работы и средств к существованию, потому что интересует только одно – выгода, доходы, а возможно, и желание дестабилизировать ситуацию в регионе", – резюмирует сумское издание.