"Регіонал" з 2006 року націлився на захоплення хлібного ринку в Сумах - ЗМІ

На сумський хлібний ринок має серйозний намір зайти колишній регіонал Володимир Мисик, власник харківської компанії "Кулиничі", повідомляє місцеве видання "Сумські Дебати" з посиланням на власні джерела.

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Свого часу, як пише "Цензор.нет", він відзначився подарунком біглому президенту Януковичу золотого батона, про який складали легенди. Тепер у його планах – не просто стати одним із постачальників хлібобулочної продукції в обласному центрі, а заполонити Суми своїми кіосками, очевидно, довівши до банкрутства місцевих підприємців, повідомляють "Сумські Дебати"

Що відомо про Володимира Мисика

"Володимир Юрійович Мисик — нардеп України VII і VIII скликань, голова фермерського господарства "Кегичівське", засновник ТОВ "Хлібокомбінат Кулиничі".

Народився 31 січня 1965 р. селищі Кулиничі Харківського району Харківської області. Одружений, має доньку та двох синів.

У 2006 році Володимир Юрійович Мисик стає депутатом Харківської облради від "Партії регіонів"

У 2012 році Мисик стає нардепом VII скликання від "Партії регіонів", був обраний по одномандатному виборчому окрузі №172, набрав 51,97% голосів електорату.

У 2014 році Володимир Мисик був обраний нардепом парламенту VIII скликання, балотувався по 172 виборчому окрузі уже як безпартійний самовисуванець.

Під час прийняття держбюджету на 2016 рік вніс правку з метою заблокувати надання безвізового режиму для України в 2016 році.

Володимир Мисик в 2018 році потрапив в число 40 депутатів, які примудрилися пропустити 90% голосувань в парламенті.

Також в 2018 році Мисик зайняв 2 місце в ТОП-5 найбільших землевласників серед депутатів. У його розпорядженні 500 тисяч метрів квадратних (50 гектар) землі.

У 2019 Володимир Мисик балотувався в парламент IX скликання як безпартійний самовисуванець по "рідному" одномандатному вибірково округу №172, але програв кандидату від партії "Слуга народу" – такі дані наводить сайт politeka.net.

Як пише Цензор.нет, за короткий проміжок часу Мисик зміг налагодити виробництво власних хлібобулочних виробів не лише у рідній Харківській, а й у Черкаській та Полтавській областях. І справа зовсім не у якісній продукції або чесній конкуренції. Просто Мисик швидко зрозумів, як в умовах олігархічної системи, що формувалася за керівництва Януковича, потрібно вести справи. Інтуїція привела бізнесмена до Партії регіонів, під прапорами якої він став спочатку депутатом міської ради, а згодом і народним депутатом України.

"Вже з літа 2012 року компанія "Кулиничі" Мисика суттєво потіснила з київського ринку всім відомий "Київхліб". Тоді, завдяки підтримці прем’єра Миколи Азарова, руками київського голови міської адміністрації Олександра Попова Мисик зміг за короткий проміжок часу штучно знищити цілу низку хлібних заводів Київської області, залишивши без роботи тисячі людей. Натомість у столиці практично на кожній зупинці з’явилися хлібні кіоски компанії "Кулиничі", до речі, із повним порушенням муніципальних норм.

Завдяки заступництву "Сім’ї" Володимир Мисик із провінційного бізнесмена перетворився на національного олігарха, статки якого лише за офіційними даними обчислюються десятками мільйонів доларів", – пише Цензор.нет.

Очевидно, через таку агресивну діяльність "Кулиничі" потрапили до переліку підприємств, чиї товари закликали бойкотувати активісти. "Кияни не купують хліб з логотипом ТМ "Кулиничі", оскільки знають, що цей хліб замішаний на крові та побитті дітей на Майдані. Підприємство Азарова-Мисика починає рахувати збитки", – зазначав активіст Юрій Андрєєв.

Редакція Цензор.нет, дивується: "чому правоохоронні органи досі не звернули належної уваги на діяльність даного підприємства та його власника. Незважаючи на те, що колись високопоставлений покровитель "Кулиничів" Микола Азаров давно перебуває в бігах, підприємство продовжує монополізувати ринок хліба".

Також Цензор.нет розкриває схему заходу Масика у регіони: "У розробку береться місцевий чиновник, на якого через старі зв’язки "Сім’ї" належним чином натискають та належним чином мотивують, і він через арсенал адміністративних методів стелить килимову доріжку перед компанією "Кулиничі" та повністю зживає місцевих виробників".

Як повідомляють джерела, Мисик поставив за мету захоплення ринку хліба у низці великих регіонів центральної і східної України. Ці питання були предметом обговорення та неодноразових зустрічей із колишніми високопосадовцями.

"Схоже, попри зміну влади, навіть попри війну, яка триває в Україні вже майже пів року, Володимир Мисик не тільки не залишив своїх планів щодо зростання власної хлібної імперії, а простягає руки на нові території. У той час, коли багато підприємців переключаються на волонтерську діяльність, допомагають військовим і шукають шляхи, як допомогти нужденним пережити важкий час, він зосереджується на подальшому збагаченні та агресивному веденні бізнесу. Ненаситний бізнесмен поклав око на сумський ринок, і якщо раніше він заходив у Сумську область точково, то тепер, за останньою інформацією, він конкретно націлився на Суми. Як показав минулий досвід, його не зупинить ні закриття місцевих хлібозаводів, ні залишення працівників без роботи і засобів для існування, бо цікавить лише одне – вигода, прибутки, а можливо, і бажання дестабілізувати ситуацію в регіоні", - резюмує сумське видання.