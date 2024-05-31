Соледарская соль: чем уникален этот продукт и почему его стоит приобрести

Сложно вообразить кулинарию без соли. Этот уникальный продукт веками добавляли к разнообразным блюдам – от супов и мяса до десертов. Годы проходят, рецепты меняются, однако соль остается едва ли не главной специей в каждом доме.

Особенно ценна она для украинцев. Ведь в Соледаре был один из старейших соледобывающих заводов Украины – "Артемсоль".

Чем уникальна соль от Артемсоли и где ее сейчас можно найти – рассказываем в материале.

В чем особенность каменной соли "Артемсоль"

Пожалуй, не найдется украинца, который не знал бы о таком мощном предприятии, как "Артемсоль". Соледобывающий завод работал в Донецкой области еще с 1881 года и был крупнейшим в Центральной и Восточной Европе.

Мощности предприятия не могут не поражать: "Артемсоль" поставлял 94% соли в Украину, а это – 2,795 миллиона тонн соли в год. Кроме этого, продукцию экспортировали в 15 стран мира.

Следовательно, все украинцы с легкостью узнают голубовато-белую упаковку и логотип в форме украшавшего ее цветка. Ведь этот продукт до 2022 года непременно был на каждой кухне и делал наши национальные блюда, как борщ или варенички, еще вкуснее.

В чем популярность этой соли? Что ж, не будем держать это в секрете – в ее составе и особенной истории.

ГП "Артемсоль" годами поставляло на полки магазинов именно каменную соль, обладающую немало полезных свойств. В частности, такая соль на 93 – 99% состоит из хлористого натрия, являющегося одним из главных элементов, участвующих во всех биохимических процессах организма. Эта уникальная специя не только усиливает вкус еды, но и:

помогает передавать нервные импульсы, ведь натрий важен для функционирования нервных клеток;

поддерживает тонус мышц;

участвует в поддержании водно-солевого и кислотно-щелочного балансов, что очень важно для функционирования клеток, тканей и органов;

играет важную роль в выработке желудочного сока, что способствует нормальному перевариванию пищи и усвоению полезных веществ, поступающих в организм в течение дня;

натрий, имеющийся в составе каменной соли, помогает регулировать кровяное давление, а при правильном употреблении этого продукта еще и предотвращает развитие гипотонии или заниженного давления;

а также соль является хорошим консервантом, поэтому снижает рост бактерий в продуктах.

Это далеко не все преимущества употребления каменной соли, в частности, из "Артемсоли". Продукт может содержать небольшое количество кальция, калия, железа, цинка и йода, что частично компенсирует потребность человека в этих микроэлементах. Следовательно, соль всесторонне помогает нашему организму функционировать на клеточном уровне.

В то же время, как отмечают эксперты, важно использовать правильную суточную норму этой специи.

"Соль жизненно необходима организму для обменных процессов. Но всегда нужно помнить о норме. Поскольку часть соли мы получаем с пищевыми продуктами в их естественном состоянии, часть – с приготовленными продуктами, то на досол, согласно рекомендациям, остается около 5-6 граммов соли. Норма потребления именно натрия - 2,5 г в день", - рассказывает врач-диетолог Светлана Фус.

"Выбирая соль, следует обращать внимание, что она бывает разная. Самая распространенная – поваренная каменная соль, добываемая из природных источников – подземных ископаемых. Ее можно использовать в своем рационе», – советует эксперт.

Соль стала не только частью нашего рациона, но и культуры. Украинцы давно встречают гостей с хлебом и солью, имеют свадебные обряды, связанные с этой специей, и готовят традиционное сало, сдобренное большим количеством соли. Такую преданность продукту можно объяснить, в частности, тем, что украинская земля всегда была богата месторождениями этого минерала.

Например, каменная соль от "Артемсоли" добывалась в шахтах Соледара веками, а шахтеры спускались вглубь на 400 метров, чтобы добраться до залежей. Рудники имели огромные тоннели с высотой в 42 метра, что можно сравнить с 10-этажным домом. Там смело можно было вместить воздушный шар и взлететь на нем к потолку, что и сделали в 2003 году.

Держать такое уникальное место в секрете от украинцев не стали. Поэтому в 2021 году на "Артемсоле" действовал туристический маршрут. Все желающие могли спуститься в шахты и увидеть не только залежи соли, которым, как утверждают исследователи, более 2 миллионов лет, но и посетить музей, церковь, походить по лабиринтам, оборудованным в руднике, побывать в соляной комнате и увидеть уникальные скульптуры.

Из-за нынешних событий предприятие остановило свою работу: шахты были полностью разрушены. Так что легендарный завод больше не добывает каменную соль, а остатки продукта, ставшего символом храбрости и несокрушимости украинцев, трудно найти в продаже. Однако есть место, где пачки ценной соли с историей все же представлены.

Где же искать ту же соль от "Артемсоли"

Некоторые запасы каменной соли, добытой на шахтах "Артемсоли", удалось сохранить. Речь идет о десятках тонн уникальной каменной соли из Соледара, вернувшейся на полки с особым названием – Та самая соль "ВОЛЯ" и представлена в сети супермаркетов NOVUS.

Однако не только дизайн продукции "Артемсоли" подчеркивает несокрушимость украинского народа. Каменную соль вернули на полки NOVUS с особой целью – закупки FPV-дронов для ВСУ, в том числе 3 ОШБр.

"Выбирая особую соль "ВОЛЯ" – да, это ТУ САМУЮ СОЛЬ из Соледара, можно помочь храбрым военным защищать нашу родину. Ведь вся прибыль от продажи соли "Воля" будет направлена на закупку необходимых дронов для Третьей отдельной штурмовой бригады на востоке (3 ОШБ) )", – отмечает врач-диетолог Светлана Фус.

Так, купив Ту же соль "ВОЛЯ" весом 500 граммов в магазинах NOVUS или на Novus.online, украинцы автоматически донатят 200 гривен. Таким образом, каждый может приобщиться к важному сбору во время обыденного шопинга.

Благодаря неравнодушию и сплоченности украинцев удалось не только организовать эту особую благотворительную акцию, но и добиться значительных результатов. Посетители NOVUS приобрели более 45 000 упаковок "Артемсоли" более 6,2 миллионов гривен! За столь значительную сумму уже удалось закупить более 180 мощных дронов для 3 ОШБр.

В NOVUS призывают украинцев не останавливаться на достигнутом и продолжать поддерживать ВСУ таким удобным для потребителей способом.