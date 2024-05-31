Соледарська сіль: чим унікальний цей продукт та чому його варто придбати

Складно уявити кулінарію без солі. Цей унікальний продукт століттями додавали до різноманітних страв – від супів та м'яса до навіть десертів. Роки минають, рецепти змінюються, однак сіль залишається чи не головною спецією у кожному домі.

Особливо цінною вона є для українців. Адже в Соледарі був один із найстаріших солевидобувних заводів України – "Артемсіль".

Чим унікальна сіль від "Артемсолі" та де її зараз можна знайти – розповідаємо у матеріалі.

У чому особливість кам'яної солі "Артемсіль"

Мабуть, не знайдеться українця, який би не знав про таке потужне підприємство, як "Артемсіль". Солевидобувний завод працював на Донеччині ще з 1881 року та був найбільшим у Центральній і Східній Європі.

Потужності підприємства не можуть не вражати: "Артемсіль" постачав 94% солі в Україні, а це – 2,795 мільйона тонн солі на рік. Крім цього, продукцію експортували до 15 країн світу.

Відтак усі українці з легкістю впізнають блакитно-білу упаковку та логотип у формі квітки, що прикрашав її. Адже цей продукт до 2022 року неодмінно був на кожній кухні та робив наші національні страви, як-от борщ чи варенички, ще смачнішими.

У чому ж популярність цієї солі? Що ж, не будемо тримати це в секреті – у її складі та особливій історії.

ДП "Артемсіль" роками постачало на полиці магазинів саме кам'яну сіль, яка має чимало корисних властивостей. Зокрема, така сіль на 93 – 99% складається з хлористого натрію, що є одним із найголовніших елементів, який бере участь у всіх біохімічних процесах організму. Ця унікальна спеція не лише підсилює смак їжі, але й:

допомагає передавати нервові імпульси, адже натрій є важливим для функціонування нервових клітин;

підтримує тонус м'язів;

бере участь у підтримуванні водно-сольового та кислотно-лужного балансів, а це дуже важливо для функціонування клітин, тканин і органів;

відіграє вагому роль у виробленні шлункового соку, що сприяє нормальному перетравлюванню їжі та засвоєнню корисних речовин, що надходять в організм упродовж дня;

натрій, що є у складі кам'яної солі, допомагає регулювати кров'яний тиск, а при правильному вживанні цього продукту ще й запобігає розвитку гіпотонії або ж заниженого тиску;

а також сіль є гарним консервантом, відтак знижує ріст бактерій у продуктах.

Це далеко не всі переваги вживання кам'яної солі, зокрема, з "Артемсолі". Продукт може мати у своєму складі невелику кількість кальцію, калію, заліза, цинку та йоду, що частково компенсує потребу людини у цих мікроелементах. Відтак сіль всебічно допомагає нашому організму функціонувати на клітинному рівні.

Водночас, як зазначають експерти, важливо вживати правильну добову норму цієї спеції.

"Сіль життєво необхідна організму для обмінних процесів. Але завжди потрібно пам'ятати про норму. Оскільки частину солі ми отримуємо з харчовими продуктами в їх природному стані, частину – з приготованими продуктами, то на досол, згідно з рекомендаціями, залишається близько 5-6 грамів солі. Норма споживання саме натрію – 2,5 грама на день", – розповідає лікар-дієтолог Світлана Фус.

"Обираючи сіль, варто звертати увагу, що вона буває різна. Найрозповсюдженіша – поварена кам'яна сіль, яка видобувається з природних джерел – підземних копалин. Її можна використовувати у своєму раціоні», – радить експертка.

Сіль стала не лише частинкою нашого раціону, а й культури. Українці здавна зустрічають гостей із хлібом та сіллю, мають весільні обряди, пов'язані з цією спецією, та готують традиційне сало, присмачене великою кількістю солі. Таку відданість продукту можна пояснити, зокрема, тим, що українська земля завжди була багатою на родовища цього мінералу.

Наприклад, кам'яна сіль від "Артемсолі" видобувалась у шахтах Соледару століттями, а шахтарі спускались вглиб на 400 метрів, щоб дістатись до покладів. Рудники мали величезні тунелі з висотою в 42 метри, що можна порівняти з 10-поверховим будинком. Тож там сміливо можна було вмістити повітряну кулю та злетіти на ній до стелі, що і зробили у 2003 році.

Тримати таку унікальну місцину у секреті від українців не стали. А тому у 2021 році на "Артемсолі" діяв туристичний маршрут. Всі охочі могли спуститись у шахти та побачити не лише поклади солі, яким, як стверджують дослідники, понад 2 мільйони років, але й відвідати музей, церкву, походити лабіринтами, облаштованими у руднику, побувати в соляній кімнаті та побачити унікальні скульптури.

Через теперішні події підприємство зупинило свою роботу: шахти були вщент зруйновані. Тож легендарний завод більше не видобуває кам'яну сіль, а залишки продукту, що став символом хоробрості та незламності українців, важко знайти у продажу. Проте є місце, де наразі пачки цінної солі з історією все ж таки представлені.

Де ж шукати ту саму сіль від "Артемсолі"

Деякі запаси кам'яної солі, добутої на шахтах "Артемсолі", таки вдалось зберегти. Йдеться про десятки тонн унікальної кам'яної солі з Соледара, що повернулася на полиці з особливою назвою – Та сама сіль "ВОЛЯ" й представлена у мережі супермаркетів NOVUS.

Однак не лише дизайн продукції "Артемсолі" підкреслює незламність українського народу. Кам'яну сіль повернули на полиці NOVUS з особливою метою – закупівлі FPV-дронів для ЗСУ, зокрема 3 ОШБр.

"Обираючи особливу сіль "ВОЛЯ" – так, це ТУ САМУ СІЛЬ із Соледара, можна допомогти хоробрим військовим боронити нашу батьківщину. Адже весь прибуток від продажу солі "Воля" буде спрямований на закупівлю необхідних дронів для Третьої окремої штурмової бригади на сході (3 ОШБр)", – зазначає лікар-дієтолог Світлана Фус.

Так, придбавши Ту саму сіль "ВОЛЯ" вагою 500 грамів у магазинах NOVUS чи на Novus.online, українці автоматично донатять 200 гривень. У такий спосіб кожен може долучитись до важливого збору під час буденного шопінгу.

Завдяки небайдужості та згуртованості українців вдалось не лише організувати цю особливу благодійну акцію, але й досягти значних результатів. Відвідувачі NOVUS придбали понад 45 000 упаковок "Артемсолі" на понад 6,2 мільйона гривень! За таку значну суму вже вдалось закупити понад 180 потужних дронів для 3 ОШБр.

У NOVUS закликають українців не зупинятись на досягнутому та продовжувати підтримувати ЗСУ у такий зручний для споживачів спосіб.