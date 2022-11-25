Телевизоры, павербанки, обогреватели и масло: что украинцы покупают на Black Friday 2022

За первые дни акции Black Friday товарооборот сети "Эпицентр" вырос на четверть. На что украинцы тратят больше денег и какие товары покупают чаще всего?

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По информации аналитического отдела сети торговых центров "Эпицентр", общий объем реализации товаров в первые три дня акции Black Friday (21-23 ноября) вырос почти на 25% по сравнению с прошлой неделей. Такой рост товарооборота обусловлен желанием украинских потребителей сэкономить на приобретении необходимых им товаров, скидки на которые достигают в этом году 70%.

В топ-5 акционных товаров, на которые украинцы потратили больше средств в первые дни Black Friday, вошли телевизоры, кофемашины, павербанки, стиральные машины и электрические обогреватели.

Значительным спросом пользовались холодильники и климатические системы, а также товары по ремонту и обустройству жилищ, такие как керамическая плитка, клей для плитки и ламинат. При этом в перечень товаров, которые покупатели покупали чаще всего, вошли подсолнечное масло, товары для творчества, зимние омыватели для авто, спички в блоках, свечи и т.д.

Среди других товаров, которые попали в перечень наиболее популярных на Black Friday, можно выделить батарейки, газовые плитки, сковородки, бойлеры, топливные брикеты, теплоизоляционные материалы, генераторы, зарядные станции, фонари, свечи, еду с длительным сроком хранения, предметы бытовой химии. и гигиены, корма для животных, теплую одежду и обувь.

В компании ожидают улучшения динамики продаж в заключительный период действия акции Black Friday (с пятницы 25 ноября до понедельника 28 ноября включительно), когда украинцы традиционно покупают активнее.

Напомним, в прошлом году среди самых популярных товаров на Черную пятницу в сети ТЦ Эпицентр была бытовая техника и телевизоры, керамическая плитка, ламинат и паркет, лако-красочная продукция и декоративное освещение, а также товары для праздников, бытовая химия и гигиена. При этом в онлайне также активно покупали автотовары, одежду и обувь, мебель, сантехнику и инструменты.

Справка

Эпицентр – лидер украинского рынка ритейла с полностью отечественными инвестициями. По состоянию на начало ноября 2022 г. сеть компании объединяла 73 действующих торговых объекта под брендами Эпицентр и Новая Линия в разных регионах страны. В результате боевых действий три ТЦ Эпицентр в Чернигове, Мариуполе и Буче были полностью уничтожены.

Несмотря на существенные потери, компания активно помогает стране. Общая сумма помощи с начала широкомасштабного вторжения в Украину превысила 400 млн грн.