Тренды в Telegram Ads, изменившие бизнес-стратегии в 2024 году

По нашим данным, e-commerce ниша стала одной из самых успешных для рекламы в Telegram, даже успела подвинуть крипто тематику по пьедесталу, поскольку e-commerce проекты всегда ищут новые источники качественного трафика. В этой статье рассмотрю три ключевых тренда, которые по наблюдениям нашей команды в 2024 году улучшали клиентский опыт компаний.

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Telegram Ads, начавший свою работу в Украине только в начале 2024 года, уже сегодня насчитывает аудиторию в 25 миллионов украинских пользователей и открывает новые возможности для расширения рыночного присутствия и увеличения продаж. В октябре просмотры рекламы в Telegram Ads составили более 83 миллионов, в то же время более 433 тысяч раз украинские пользователи кликнули по рекламным объявлениям, что свидетельствует об активной динамике развития платформы. Некоторые исследования показывают, что украинцы читают Telegram-каналы даже больше, чем смотрят телевизор.

Telegram – лидер среди мессенджеров согласно опросу USAID-Internews

Тренд №1 Совершенствование объявлений Telegram Ads с помощью эмоджи и логотипов

Использование премиум эмоджи и логотипов в объявлениях Telegram Ads стали своеобразной визитной карточкой, хорошо работающей на узнаваемость бренда, демонстрируя, кто именно продвигается в Telegram. Логотипы и премиум эмоджи продолжают делать визуальный акцент и привлекать внимание, но только при правильной работе с ними. Поэтому умение выбирать, какие премиум эмоджи будут эффективно работать для бизнеса — стал must-have в 2024 году.

По нашему опыту такие дополнения к объявлению работали лучше (CPM в таком случае вырастает до +30%, хотя они и нуждаются в дополнительном бюджете). Бренды использовали также и премиум эмоджи и логотип одновременно, но в этом случае стоимость CPM была +50%. Здесь наоборот не рекомендовал ставить столь высокую ставку, ведь показатели от рекламной кампании не будут расти пропорционально, поэтому наша команда рекомендовала выбрать что-то одно.

Кроме того, мы вместе с брендами все больше включали уникальное торговое предложение (УТП) в рекламное объявление, например, скидки, розыгрыши или специальные предложения и советовали не ожидать результатов сразу. Первый месяц обычно много работы по аналитике, тестированию каналов и настройке использования бюджета, то есть подготовительный период. Для анализа результатов закладывались до 3-х месяцев работы. Также стоит обратить внимание, что в объявление можно было добавить до 160 символов с пробелами + кнопку "call to action", такие условия остались и сегодня.

Примеры использования премиум эмоджи и логотипов в объявлениях

Тренд №2: Автоматизация взаимодействия с клиентами через Telegram-бот

Создание чат-ботов стало ключевым трендом в нише e-commerce и значительно упрощало жизнь как бизнесу, так и клиентам, потому что позволило вести массовую или персонализированную коммуникацию с аудиторией.

К примеру сейчас, благодаря чат-боту для e-commerce магазина техники, потенциальный клиент может:

получить персональную консультацию: чат-бот подберет смартфон, ноутбук, фотоаппарат или любой другой гаджет, учитывая потребности и бюджет;

узнать о новых поступлениях: чат-бот сообщит о новейших поступлениях, эксклюзивных предложениях и интересных акциях;

оформить заказ: всего за несколько кликов, не выходя из дома;

получить круглосуточную поддержку: чат-бот ответит на любые вопросы 24/7, предоставляя информацию о товаре, гарантии, доставке и других аспектах;

развлечься: чат-бот предложит пройти интересную викторину, поиграть в игру или принять участие в конкурсе, делая покупки еще приятнее.

В свою очередь магазин может собирать отзывы и предлагать накопление бонусов в рамках программы лояльности.

Примеры применения чатботов для e-commerce

Тренд №3: Персонализация рекламных объявлений на основе интересов аудитории

Один из ключевых факторов эффективности рекламы в Telegram — точная настройка таргетинга. Использование специализированных аудиторий, созданных на основе интересов пользователей, позволило бизнесу более точно доносить свои предложения до заинтересованных лиц. Это может включать в себя анализ поведения пользователей в каналах, чатах и группах, а также адаптацию контента объявления к конкретным запросам или потребностям целевой аудитории. Тренд делал рекламу более релевантной и повышал уровень вовлеченности.

Среди основных преимуществ для бизнеса:

Повышение конверсии: релевантные предложения лучше воспринимаются аудиторией;

Оптимизация бюджета: — точный таргетинг снижает расходы на неэффективные кампании;

Вовлеченность клиентов: персонализированные объявления создают чувство заботы о клиентах, что повышает их лояльность.

Подводя итог, могу сказать, что Telegram Ads продемонстрировал значительный потенциал для e-commerce ниши, предлагая брендам возможность быстро войти на платформу и развиваться. Сейчас это можно сделать с относительно низкими затратами на рекламу, но, по прогнозам, конкуренция и CPM будут расти.

Поэтому бренды, которые сейчас сосредоточятся на построении крепких отношений с аудиторией в Telegram, заложат хороший фундамент для лояльности клиентов, что особенно важно в условиях увеличения общего трафика и активности пользователей на платформе.