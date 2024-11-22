Тренди в Telegram Ads, які змінили бізнес-стратегії у 2024 році

За нашими даними, e-commerce ніша стала однією з найуспішніших для реклами в Telegram, навіть встигла посунути крипто тематику з п’єдесталу, оскільки e-commerce проєкти завжди шукають нові джерела якісного трафіку. У цій статті розгляну три ключові тренди, які за спостереженнями нашої команди у 2024 році покращували клієнтський досвід компаній.

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Telegram Ads, який розпочав свою роботу в Україні лише на початку 2024 року, вже сьогодні налічує аудиторію в 25 мільйонів українських користувачів і відкриває нові можливості для розширення ринкової присутності та збільшення продажів. У жовтні перегляди реклами в Telegram Ads склали понад 83 мільйони, водночас понад 433 тисячі разів українські користувачі клікнули за рекламними оголошеннями, що свідчить про активну динаміку розвитку платформи. Деякі дослідження показують, що українці читають Telegram-канали навіть більше, ніж дивляться телевізор.

Telegram — лідер серед месенджерів за опитуванням USAID-Internews

Тренд №1 Вдосконалення оголошень Telegram Ads за допомогою емоджі та логотипів

Використання преміум емоджі та логотипів в оголошеннях Telegram Ads стали своєрідною візитною карткою, яка добре працює на впізнаваність бренду, демонструючи, хто саме просувається в Telegram. Логотипи та преміум емоджі продовжують робити візуальний акцент та привертати увагу, але лише за умови правильної роботи з ними. Тому вміння вибирати, які преміум емоджі ефективно працюватимуть для бізнесу — став must-have у 2024 році.

За нашим досвідом, такі доповнення до оголошення працювали краще (CPM у такому випадку виростає до +30%, хоча вони і потребують додаткового бюджету). Бренди використовували також і преміум емоджі й логотип одночасно, але в цьому випадку вартість CPM була +50%. Тут навпаки не радив ставити настільки високу ставку, адже показники від рекламної кампанії не будуть зростати пропорційно, тому наша команда рекомендувала вибрати щось одне.

Крім того, ми, разом з брендами, все більше включали унікальну торгову пропозицію (УТП) в рекламне оголошення, наприклад, знижки, розіграші або спеціальні пропозиції і радили не очікувати результатів одразу. Перший місяць зазвичай багато роботи з аналітикою, тестуванням каналів та налаштуванням використання бюджету, тобто підготовчий період. Для аналізу результатів закладали до 3-х місяців роботи. Також варто звернути увагу на те, що в оголошення можна було додати до 160 символів з пробілами + кнопку "call to action", такі умови залишились і сьогодні.

Приклади використання преміум емоджі й логотипів в оголошеннях

Тренд №2: Автоматизація взаємодії з клієнтами через Telegram-бот

Створення чат-ботів стало ключовим трендом у ніші e-commerce та значно спрощувало життя як бізнесу, так і клієнтам, бо дозволило вести масову або персоналізовану комунікацію з аудиторією.

Наприклад зараз, завдяки чат-боту для e-commerce магазину техніки, потенційний клієнт може:

отримати персональну консультацію: чат-бот підбере смартфон, ноутбук, фотоапарат чи будь-який інший гаджет, враховуючи потреби та бюджет;

дізнатися про нові надходження: чат-бот повідомить про найновіші надходження, ексклюзивні пропозиції та цікаві акції;

оформити замовлення: всього за кілька кліків, не виходячи з дому;

отримати цілодобову підтримку: чат-бот відповість на будь-які запитання 24/7, надаючи інформацію про товар, гарантію, доставку та інші аспекти;

розважитись: чат-бот запропонує пройти цікаву вікторину, пограти в гру або взяти участь у конкурсі, роблячи покупки ще приємнішими;

Своєю чергою, магазин може збирати відгуки та пропонувати накопичення бонусів у межах програми лояльності.

Приклади застосування чатботів для e-commerce

Тренд №3: Персоналізація рекламних оголошень на основі інтересів аудиторії

Один із ключових факторів ефективності реклами у Telegram — точне налаштування таргетингу. Використання спеціалізованих аудиторій, створених на основі інтересів користувачів, дозволив бізнесу більш точно доносити свої пропозиції до зацікавлених осіб. Це може включати аналіз поведінки користувачів у каналах, чатах і групах, а також адаптацію контенту оголошення до конкретних запитів або потреб цільової аудиторії. Тренд робив рекламу більш релевантною та підвищував рівень залученості.

Серед основних переваг для бізнесу:

Підвищення конверсії: релевантні пропозиції краще сприймаються аудиторією;

Оптимізація бюджету: точний таргетинг знижує витрати на неефективні кампанії;

Залученість клієнтів: персоналізовані оголошення створюють відчуття турботи про клієнтів, що підвищує їх лояльність.

Підсумовуючи можу сказати, що Telegram Ads продемонстрував значний потенціал для e-commerce ніші, пропонуючи брендам можливість швидко увійти на платформу й розвиватися. Зараз це можна зробити з відносно низькими витратами на рекламу, але, за прогнозами, конкуренція та CPM зростатимуть.

Тому бренди, які зараз зосередяться на побудові міцних відносин з аудиторією в Telegram, закладуть гарний фундамент до лояльності клієнтів, що особливо важливо в умовах збільшення загального трафіку та активності користувачів на платформі.