Як українському e-commerce отримувати максимальний профіт з digital у 2024 році

Зміна споживчих пріоритетів та зростаюча конкуренція породжують сумніви, щодо ефективності традиційних методів просування українських e-commerce компаній. Вже майже два роки я займаюся консультуванням бізнесів та побудовою маркетингу в різних українських компаніях та все частіше зіштовхуюся з бажанням власників впроваджувати нові підходи для залучення аудиторії та збереження своєї лідерської позиції на ринку. Крім того, умови економічної нестабільності впливають на обсяги продажів, що змушує компанії розглядати нові стратегії для збільшення свого прибутку.

Пропоную розглянути рекомендації щодо подолання цих викликів, а також дізнатись думку моїх колег з Netpeak, про переваги, які можуть отримати українські e-commerce компанії інтегруючи диджитал інструменти в єдину маркетингову стратегію.

Аналітика як основа для формування маркетингової стратегії

За словами Head of Web Analytics Department — Олександра Конівненко, оптимальне функціонування диджитал інструментів в єдиній бізнес-екосистемі неможливе без належної аналітики, яка є ключовою складовою в сфері e-commerce. Центральним елементом є аналітична платформа (система, що забезпечує збір, аналіз та візуалізацію даних з метою отримання даних), яка може мати різноманітні варіації, залежно від рівня розвитку бізнесу та стратегії прийняття рішень в компанії: від data-driven кампаній до базового використання Google Analytics, інтегрованого з рекламними системами.

Аналітичні дані виступають фундаментом для формування маркетингових стратегій, оскільки, враховуючи data-driven підхід, компанії вже з самого початку орієнтуються на дані, які забезпечують зв'язок користувачів в унікальний профіль між різними рекламними системами. Додатково, аналітичні дані мають на меті збагачувати рекламні кампанії, вони створюють аудиторії з однієї рекламної системи для таргетування рекламними повідомленнями в інших системах, або ж допомагають сегментувати користувачів та персоналізувати їхній досвід. Такий підхід впливає на розробку загальної маркетингової стратегії в ніші e-commerce.

Ефективне використання email-маркетингу для зміцнення відносин зі споживачами

Власники бізнесу часто сприймають email-маркетинг як нав'язливий спам, але насправді цей інструмент має великий потенціал для взаємодії з аудиторією, ділиться Head of Email & B2B Marketing Department — Максим Соколюк. Також додає, що з його практики у різних нішах ринку, значна частина лояльних клієнтів партнерів Netpeak добре сприймають та очікують такі розсилки. Тож, однією з ключових переваг email-маркетингу вважає прямий зв’язок бізнесу з його клієнтами, що дозволяє оперативно реагувати на надіслані пропозиції, розвиває стійкі відносини та автоматизує процес переходу до наступного етапу воронки продажів.

Враховуючи це, можна стверджувати, що для будь-якого бізнесу, не зважаючи на нішу, email-маркетинг є вигідним та ефективним інструментом, а в синергії з іншими складовими диджитал маркетингу дозволяє досягти більш високих результатів.

SEO — ключ до стабільних та прогнозованих продажів

За останні роки значно змінились споживчі уподобання українців. Згідно з дослідженням Gradus Research, споживачі більше обдумують та раціоналізують свої покупки, активно здійснюють пошук та порівнюють товари з конкурентами. Тож точно можна сказати, що SEO є важливим інструментом для компаній, які прагнуть залишатися в топі онлайн-видимості поряд з конкурентами, що активно інвестують в цей канал. Серед основних переваг каналу Head of Product — Олена Воскобойник виділяє те, що SEO допомагає e-commerce бізнесу зрозуміти, що та яким чином споживачі шукають в інтернеті, а також добре працює на залучення саме нових клієнтів, які ще не знайомі з брендом.

Тобто SEO просування дає можливість ростити впізнаваність бренду, залучати, а далі підвищувати лояльність та перетворювати нових клієнтів в постійних. Згадує й те, що SEO має накопичувальний ефект, кращу окупність інвестицій та є вигіднішим, ніж платна реклама на довгих проміжках часу, що дозволяє забезпечувати стабільний трафік та продажі e-commerce бізнесу.

Консалтинг як додатковий буст, який стане доповненням до комплексного використання диджитал інструментів

Для максимізації ефективності консалтингових послуг, зокрема налаштування маркетингових та бізнес-процесів, чим я займаюсь, важливо розуміти, що це не просто аутсорсинг, а взаємна співпраця, яка передбачає активну участь обох сторін.

Замовляти консалтингові послуги у сфері маркетингу раджу, коли:

Існує чітко визначена ціль на найближчий рік, а також можливість аналізувати аналітичні показники за попередній період. В компанії присутня відповідальна особа — маркетолог, яка не просто вислухає пропозиції, а й втілюватиме в життя ідеї та буде відкрита до нового досвіду.

Фінансовий стан бізнесу дозволяє збільшити бюджет для витрат на тестування нових методів залучення клієнтів.



У відсутності хоча б одного з цих пунктів рекомендую спочатку сконцентруватися на їх досягненні, а потім вже замовляти консультативні послуги для підсилення впроваджених до цього інструментів.

Отже, попри складнощі з якими зіштовхуються українські e-commerce компанії, рекомендую інтегрувати різноманітні диджитал інструменти у комплексну цифрову стратегію. А саме: аналітику, яка є фундаментом для розробки ефективної маркетингової стратегії, email-маркетинг — для активної взаємодії з цільовою аудиторією, SEO оптимізацію — для забезпечення високого рейтингу в пошукових системах й консалтинг, що забезпечить індивідуальний підхід, допоможе ефективно використовувати ці інструменти в єдиному симбіозі для досягнення високих результатів у ніші e-commerce.