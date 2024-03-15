Как украинскому e-commerce получать максимальный профит с digital в 2024 году

Изменение потребительских приоритетов и растущая конкуренция порождают сомнения в эффективности традиционных методов продвижения украинских e-commerce компаний. Уже почти два года я занимаюсь консультированием бизнеса и построением маркетинга в разных украинских компаниях и все чаще сталкиваюсь с желанием владельцев внедрять новые подходы для привлечения аудитории и сохранения своей лидерской позиции на рынке. Кроме того, условия экономической нестабильности влияют на объем продаж, что заставляет компании рассматривать новые стратегии для увеличения своей прибыли.

Предлагаю рассмотреть рекомендации по преодолению этих вызовов, а также узнать мнение моих коллег из Netpeak о преимуществах, которые могут получить украинские e-commerce компании интегрируя диджитал инструменты в единую маркетинговую стратегию.

Аналитика как основа для формирования маркетинговой стратегии

По словам Head of Web Analytics Department Александра Конивненко, оптимальное функционирование диджитал инструментов в единой бизнес-экосистеме невозможно без должной аналитики, которая является ключевой составляющей в сфере e-commerce. Центральным элементом является аналитическая платформа (система, обеспечивающая сбор, анализ и визуализацию данных с целью получения данных), которая может иметь разнообразные вариации в зависимости от уровня развития бизнеса и стратегии принятия решений в компании: от data-driven кампаний до базового использования Google Analytics, интегрированного с рекламными системами

Аналитические данные выступают фундаментом для формирования маркетинговых стратегий, поскольку, учитывая data-driven подход, компании уже изначально ориентируются на данные, обеспечивающие связь пользователей в уникальном профиле между различными рекламными системами. Дополнительно, аналитические данные имеют целью обогащать рекламные кампании, они создают аудитории из одной рекламной системы для таргетирования рекламными сообщениями в других системах, или же помогают сегментировать пользователей и персонализировать их опыт. Такой подход оказывает влияние на разработку общей маркетинговой стратегии в нише e-commerce.

Эффективное использование email-маркетинга для укрепления отношений с потребителями

Владельцы бизнеса часто воспринимают email-маркетинг как навязчивый спам, но на самом деле этот инструмент обладает большим потенциалом для взаимодействия с аудиторией, делится Максим Соколюк. Также добавляет, что для его практики в разных нишах рынка, значительная часть лояльных клиентов партнеров Netpeak хорошо воспринимают и ожидают такие рассылки. Одним из ключевых преимуществ email-маркетинга считает прямая связь бизнеса с его клиентами, что позволяет оперативно реагировать на присланные предложения, развивает устойчивые отношения и автоматизирует процесс перехода к следующему этапу воронки продаж.

Учитывая это, можно утверждать, что для любого бизнеса, несмотря на нишу, email-маркетинг является выгодным и эффективным инструментом, а в синергии с другими составляющими диджитал маркетинга позволяет добиться более высоких результатов.

SEO - ключ к стабильным и прогнозируемым продажам

За последние годы значительно изменились потребительские предпочтения украинцев. Согласно исследованию Gradus Research, потребители больше обдумывают и рационализируют свои покупки, активно осуществляют поиск и сравнивают товары с конкурентами. Так что точно можно сказать, что SEO является важным инструментом для компаний, стремящихся оставаться в топе онлайн-видимости наряду с конкурентами, активно инвестирующими в этот канал. Среди основных преимуществ канала Head of Product — Елена Воскобойник выделяет то, что SEO помогает e-commerce бизнесу понять, что и как потребители ищут в интернете, а также хорошо работает на привлечение именно новых клиентов, которые еще не знакомы с брендом.

То есть SEO продвижение дает возможность растить узнаваемость бренда, привлекать, а дальше повышать лояльность и превращать новых клиентов в постоянных. Упоминает и то, что SEO имеет накопительный эффект, лучшую окупаемость инвестиций и выгоднее платной рекламы на долгих промежутках времени, что позволяет обеспечивать стабильный трафик и продажи e-commerce бизнеса.

Консалтинг как дополнительный буст, который станет дополнением к комплексному использованию диджитал инструментов.

Для максимизации эффективности консалтинговых услуг, в частности, настройки маркетинговых и бизнес-процессов, чем я занимаюсь, важно понимать, что это не просто аутсорсинг, а взаимное сотрудничество, которое предполагает активное участие обеих сторон.

Заказывать консалтинговые услуги в сфере маркетинга советую, когда:

Есть четко определенная цель на ближайший год, а также возможность анализировать аналитические показатели за предыдущий период. В компании присутствует ответственное лицо — маркетолог, который не просто выслушает предложения, но и будет воплощать в жизнь идеи и открыт для нового опыта.

Финансовое состояние бизнеса позволяет увеличить бюджет на расходы на тестирование новых методов привлечения клиентов.



В отсутствии хотя бы одного из этих пунктов рекомендую сначала сконцентрироваться на их достижении, а затем заказывать консультативные услуги для усиления внедренных в это инструментов.

Итак, несмотря на сложности, с которыми сталкиваются украинские e-commerce компании, рекомендую интегрировать разнообразные диджитал инструменты в комплексную цифровую стратегию. А именно: аналитику, которая является фундаментом для разработки эффективной маркетинговой стратегии, email-маркетинг – для активного взаимодействия с целевой аудиторией, SEO оптимизацию – для обеспечения высокого рейтинга в поисковых системах и консалтинг, что обеспечит индивидуальный подход, поможет эффективно использовать эти инструменты в едином симбиоз для достижения высоких результатов в нише e-commerce.