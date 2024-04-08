Украинский бренд РябChick (Chick&Go) стал победителем престижной премии World Food Innovation Awards в Лондоне

Недавно в Лондоне на выставке The International Food & Drink Event (IFE) состоялось оглашение победителей одной из самых престижных премий в области пищевой промышленности World Food Innovation Awards 2024.

Бренд сушеных куриных слайсов, созданный для украинцев под брендом РябChick, а для европейских потребителей адаптированный под названием Chick&Go, стал победителем категории Лучший мясной/куриный продукт (Best Meat/Poultry Product).

"Снеки – категория, в которой МХП подтверждает свою миссию кормить людей и давать им возможность поесть в любой ситуации. Этот готовый к употреблению продукт – наша быстрая связь с потребителем, которому, чтобы перекусить, не нужно даже греть пищу или сервировать стол. И наш ответ на рост популярности finger food в мире, ведь категорию снеков, в том числе мясных, мы развиваем не только в Украине.

Победа бренда Chick&Go, который в Украине знают как РябChick, на одной из самых престижных премий в области пищевой промышленности – доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении. А еще результат эффективной и слаженной работы команды, которой я за это чрезвычайно благодарен.

Зная, как построено наше производство, какими принципами качества и безопасности мы используем, какие подходы в маркетинге используем, я не удивлен, что жюри по достоинству оценило наш бренд снеков. И это только начало, ведь у нас есть много идей и амбиций по созданию новых продуктов и развитию категорий, которые будут давать МХП возможность соревноваться за любовь потребителей с компаниями мирового уровня", – отмечает Олег Шмуляев, заместитель председателя правления МХП по маркетингу.

Номинантами World Food Innovation Awards 2024 стали участники из более чем 80 компаний, боровшихся за победу в 23 категориях. Все бренды должны продемонстрировать, как изменяют будущее пищевых технологий.

Учитывая инновационность в подходе к производству, тщательный выбор ингредиентов и креативный подход к маркетингу, бренд Chick&Go был высоко оценен экспертами еще на предыдущем этапе, попав в шортлист в двух категориях: Лучший снек ( Best Snack Product) и Лучший мясной/куриный (Best Meat/Poultry Product).

Сушеные куриные слайсы РябChick активно завоевывают любовь потребителей в Украине и за ее пределами: они утоляют голод и снабжают организм белком. Главный ингредиент слайсов – самая диетичная часть курицы – филе, поэтому они содержат до 81% белка. В производстве не используется фритюр, слайсы сушатся, а не жарятся.

Это отличный сытный перекус для тех, кто постоянно в движении и заботится о себе. Их удобно брать с собой на работу, обучение, путешествия, походы и тренировки.

РябChick – идеальный перекус, который эффективно спасает, когда требуется подкрепление.