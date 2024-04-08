Український бренд РябChick (Chick&Go) став переможцем престижної премії World Food Innovation Awards у Лондоні

Нещодавно у Лондоні на виставці The International Food & Drink Event (IFE) відбулось оголошення переможців однієї з найпрестижніших премій у галузі харчової промисловості World Food Innovation Awards 2024.

Бренд сушених курячих слайсів, який був створений для українців під брендом РябChick, а для європейських споживачів адаптований під назвою Chick&Go, став переможцем категорії Найкращий м’ясний/курячий продукт (Best Meat/Poultry Product).

“Снеки – категорія, в якій МХП підтверджує свою місію годувати людей і давати їм можливість поїсти в будь-якій ситуації. Цей готовий до споживання продукт – наш найшвидший звʼязок зі споживачем, якому, щоб перекусити, не треба навіть гріти їжу чи сервірувати стіл. І наша відповідь на зростання популярності finger food у світі, адже категорію снеків, зокрема мʼясних, ми розвиваємо не лише в Україні.

Перемога бренду Chick&Go, який в Україні знають як РябChick, на одній з найпрестижніших премій у галузі харчової промисловості – доказ, що ми рухаємося в правильному напрямі. А ще – результат ефективної та злагодженої роботи команди, якій я за це надзвичайно вдячний.

Знаючи, як побудоване наше виробництво, якими принципами якості й безпечності ми послуговуємося, які підходи в маркетингу використовуємо, я не здивований, що журі гідно оцінили наш бренд снеків. І це лише початок, адже ми маємо багато ідей та амбіцій щодо створення нових продуктів і розвитку категорій, які даватимуть МХП можливість змагатися за любов споживачів з компаніями світового рівня», – зазначає Олег Шмуляєв, заступник голови правління МХП з маркетингу.

Номінантами World Food Innovation Awards 2024 стали учасники з понад 80 компаній, які боролися за перемогу у 23 категоріях. Усі бренди мали продемонструвати, яким чином змінюють майбутнє харчових технологій.

Враховуючи інноваційність у підході до виробництва, ретельний вибір інгредієнтів і креативний підхід до маркетингу, бренд Chick&Go був високо оцінений експертами ще на попередньому етапі, адже потрапив у шортліст у двох категоріях: Найкращий снек (Best Snack Product) та Найкращий м’ясний/курячий продукт (Best Meat/Poultry Product).

Сушені курячі слайси РябChick активно завойовують любов споживачів в Україні та поза її межами: вони втамовують голод й забезпечують організм білком. Головний інгредієнт слайсів – найдієтичніша частина курки – філе, тож вони містять до 81% білка. У виробництві не використовується фритюр, слайси сушаться, а не смажаться.

Це чудовий ситний перекус для тих, хто постійно в русі і дбає про себе. Їх зручно брати з собою на роботу, навчання, подорожі, походи та тренування.

РябChick – ідеальний перекус, який ефективно рятує, коли потрібне підкріплення.