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ГБР завершило расследование против должностных лиц Полтавского ГОКа за хищение недр

ГБР завершило расследование против должностных лиц Полтавского ГОКа за хищение недр
ГБР завершило расследование против должностных лиц Полтавского ГОКа за хищение недр

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении семи чиновников ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", принадлежащего беглецу-олигарху Константину Жеваго. Их будут судить за присвоение десятков миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как установило следствие, в течение 2019-2021 годов руководство комбината незаконно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения без соответствующего разрешения на недр.

Они реализовывали тонны минерального сырья почти на 80 млн. грн.

Впоследствии через подставные предприятия, привлеченные к преступной схеме, то же сырье перепродавали по значительно более высоким ценам. В частности, топ-менеджеры сбывали щебенку, изготовленную из отходов карьерной добычи, без надлежащих разрешений. Общая сумма сделки составила более 370 млн. грн.

В ГБР отмечают, что обвиняемые и их защитники ознакомляются с материалами уголовного производства по статьям о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и незаконной добыче полезных ископаемых.

Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Дело против Полтавского ГОКа

Напомним, 22 сентября 2023 года Полтавский ГОК разоблачили в незаконной добыче ископаемых на 157 миллиардов гривен. Отмечается, что комбинат имел лицензию только на добычу железистых кварцитов и отходы, образующиеся в процессе обогащения полезных ископаемых, должны храниться в специально отведенных хранилищах.

Однако фигуранты обрабатывали их, а полученный щебень разных фракций реализовывали субъектам предпринимательской деятельности.

3 ноября БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты налогов   в особо крупных размерах и подделке официальных документов председателю правления Полтавского горно-обогатительного комбината, входящему в состав группы компаний Ferrexpo, Виктору Лотоусу.

Впоследствии его арестовали с возможностью выйти под залог в 999,99 миллионов гривен.

Кроме этого, в июне Госбюро расследований и Служба безопасности Украины разоблачили шесть должностных лиц ПГОКа : сообщалось, что те создали организованную преступную группировку, продавая щебень, на что к тому же не имели разрешения, "своим" компаниям по искусственно заниженной стоимости. Речь шла о продаже полезных ископаемых почти на 400 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко