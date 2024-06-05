ГБР завершило расследование против должностных лиц Полтавского ГОКа за хищение недр

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении семи чиновников ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", принадлежащего беглецу-олигарху Константину Жеваго. Их будут судить за присвоение десятков миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как установило следствие, в течение 2019-2021 годов руководство комбината незаконно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения без соответствующего разрешения на недр.

Они реализовывали тонны минерального сырья почти на 80 млн. грн.

Впоследствии через подставные предприятия, привлеченные к преступной схеме, то же сырье перепродавали по значительно более высоким ценам. В частности, топ-менеджеры сбывали щебенку, изготовленную из отходов карьерной добычи, без надлежащих разрешений. Общая сумма сделки составила более 370 млн. грн.

В ГБР отмечают, что обвиняемые и их защитники ознакомляются с материалами уголовного производства по статьям о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и незаконной добыче полезных ископаемых.

Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Дело против Полтавского ГОКа

Напомним, 22 сентября 2023 года Полтавский ГОК разоблачили в незаконной добыче ископаемых на 157 миллиардов гривен. Отмечается, что комбинат имел лицензию только на добычу железистых кварцитов и отходы, образующиеся в процессе обогащения полезных ископаемых, должны храниться в специально отведенных хранилищах.

Однако фигуранты обрабатывали их, а полученный щебень разных фракций реализовывали субъектам предпринимательской деятельности.

3 ноября БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделке официальных документов председателю правления Полтавского горно-обогатительного комбината, входящему в состав группы компаний Ferrexpo, Виктору Лотоусу.

Впоследствии его арестовали с возможностью выйти под залог в 999,99 миллионов гривен.

Кроме этого, в июне Госбюро расследований и Служба безопасности Украины разоблачили шесть должностных лиц ПГОКа : сообщалось, что те создали организованную преступную группировку, продавая щебень, на что к тому же не имели разрешения, "своим" компаниям по искусственно заниженной стоимости. Речь шла о продаже полезных ископаемых почти на 400 миллионов гривен.