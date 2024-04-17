Ferrexpo хочет построить новую солнечную электростанцию для своих ГОКов

Компания Ferrexpo планирует выстроить новую солнечную электростанцию мощностью 10,8 МВт для нужд своего производства. Об этом рассказал глава правления Полтавского горно-обогатительного комбината Виктор Лотоус в интервью Delo.ua.

По его словам, сейчас на предприятии уже действует СЭС мощностью 5 МВт, которая работает исключительно на обеспечение потребностей производства и не получает денег по зеленому тарифу. В настоящее время компания выполняет проектные работы по строительству станции на 10,8 МВт.

Лотоус отметил, что после возобновления массированных атак россиян на украинскую энергосистему предприятие столкнулось с проблемами электроэнергии.

"К примеру, 29 марта было аварийное отключение на 12 часов и предприятие почти не работало. Но потом нам дали электроэнергию и мы запустились. 30 марта нас ограничили тоже на 20 МВт. Зимой 2023 года мы работали только ночью, а днем мы были остановлены", – рассказал топ-менеджер.

По его словам, поставки электроэнергии на предприятие возможны из разных частей энергосетей, поэтому оно не ограничено каким-то одним маршрутом.

Предприятия Ferrexpo сталкиваются с атаками со стороны правоохранителей

Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты входят в состав компании Ferrexpo. Сейчас в отношении этой компании правоохранители возбудили три уголовных дела. Две из них связаны с продажей фракционного отсева, а одна с недоплатой ренты за использование недр.

В то же время суд наложил ограничения на корпоративные права всех украинских дочерних компаний Ferrexpo в рамках серии продолжающихся судебных разбирательств против крупнейшего акционера компании Константина Жеваго в отношении принадлежащего ему банка "Финансы и Кредит".

О работе в условиях войны и судебных дел, экспорте железорудного сырья и зеленой модернизации активов Ferrexpo в Украине читайте в интервью председателя правления Полтавского ГОКа на Delo.ua.