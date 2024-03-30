Предприятия Ferrexpo сталкиваются с атаками правоохранителей: блокируют счета и арестовывают вагоны — СМИ

Полтавский ГОК страдает от давления правоохранителей. Предприятию дважды арестовали счета по представлению БЭБ и ДБР, а также запретили к использованию значительную часть вагонного парка – речь идет о тысячах вагонов. Об этом пишет Борис Кушнирук в свои статьи на сайте « Цензор ».

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Последствия такого ареста – усложнение логистики для экспорта продукции, что негативно влияет на поступление валюты в страну.

Также Кушнирук приводит еще один пример попытки рейдерского захвата предприятия. По его словам, на компанию «вешают» долг в размере 4.7 млрд гривен, который компания уже оплатила.

Это дело существует еще с 2015 года. Тогда на счетах предприятий Ferrexpo в ликвидированном банке «Финансы и Кредит» находилось $177 млн. Ferrexpo требовала признать кредиторские требования на эти средства, но ликвидатор удовлетворил требование только $19 млн.

Это же решение подтвердил суд, будто из-за того, что Полтавский ГОК выступил поручителем по кредитам третьих компаний с которыми сотрудничал банк, а значит, списание средств со счетов предприятия в августе 2015 года признал правомерным.

«Но это часть абсурда. В 2023 году на сцене заявляется «Макси капитал групп» и заявляет, что выкупила у банка эти кредиты и право требования по договорам, обеспечивающим их выполнение, – отмечает Борис Кушнирук . — Соответственно, эта компания хочет получить от Группы Ferrexpo денежные средства в счет погашения задолженности по якобы кредитам третьих лиц, которые Полтавский ГОК уже погасил в августе 2015 года и этот факт установлен судебными решениями!

Таким образом, Ferrexpo рискует потерять средства дважды — в 2015 и в 2024. В Полтавском ГОКе настаивают, что такая ситуация — результат махинаций с судебными системами автоматического распределения дел. Там обращают внимание, что вновь сформированная коллегия судей Восточного апелляционного хозяйственного суда (город Харьков) рассмотрела 24 тома дела с тысячами страниц всего за полтора часа и после этого вынесла решение в пользу неизвестной компании.