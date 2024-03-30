Підприємства Ferrexpo стикаються з атаками з боку правоохоронців: блокують рахунки та арештовують вагони — ЗМІ

Полтавський ГЗК потерпає від тиску правоохоронців. Підприємству двічі арештували рахунки за поданням БЕБ та ДБР, а також заборонили до використання значну частину вагонного парку - мова йде про тисячі вагонів. Про це пише Борис Кушнірук у свої статті на сайті « Цензор ».

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Наслідки такого арешту — ускладнення логістики для експорту продукції, що негативно впливає на надходження валюти в країну.

Також Кушнірук наводить ще один приклад спроби рейдерського захоплення підприємства. За його словами, на компанію «вішають» борг у розмірі 4.7 млрд гривень, який компанія вже сплатила.

Ця справа існує ще з 2015 року. Тоді на рахунках підприємств Ferrexpo у ліквідованому банку «Фінанси й Кредит» знаходилось $177 млн. Ferrexpo вимагала визнати кредиторські вимоги на ці кошти, але ліквідатор задовольнив вимогу лише $19 млн.

Це ж рішення підтвердив суд, ніби через те, що Полтавський ГЗК виступив поручителем по кредитах третіх компаній з якими співпрацював банк, а отже списання коштів з рахунків підприємства у серпні 2015 року визнав правомірним.

«Але це частина абсурду. У 2023 році на сцені заявляється «Максі капітал груп» і заявляє, що викупила у банку ці кредити та право вимоги за договорами, які забезпечують їх виконання, — зазначає Борис Кушнірук. — Відповідно, ця компанія хоче отримати від Групи Ferrexpo грошові кошти в рахунок погашення «заборгованості» за нібито кредитами третіх осіб, які Полтавський ГЗК вже погасив в серпні 2015 року та цей факт встановлений судовими рішеннями!»

Таким чином, Ferrexpo ризикує втратити кошти двічі — у 2015 та у 2024. У Полтавському ГЗК наполягають, що така ситуація — результат махінацій із судовими системами автоматичного розподілу справ. Там звертають увагу, що новосформована колегія суддів Східного апеляційного господарського суду (місто Харків) розглянула 24 томи справи з тисячами сторінок всього за півтори години та після цього винесла рішення на користь невідомої компанії.