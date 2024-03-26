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На 49,5% долей дочерних компаний Ferrexpo наложен новый судебный арест
Украинский суд наложил ограничения на корпоративные права всех украинских дочерних компаний горнорудной компании Ferrexpo plc - в рамках серии продолжающихся судебных разбирательств против крупнейшего владельца Ferrexpo Константина Жеваго в отношении принадлежащего ему банка "Финансы и Кредит".
Об этом компания заявила, ссылаясь на сообщение о решении суда в украинском реестре судебных решений, передает "Интерфакс-Украина".
"Эти ограничения наложены на 49,5% акций украинских дочерних компаний группы, за исключением ООО "ТИС-Руда" и ООО "Новая-Логистика", где коллективное ограничение составляет 24,7% и 25,2% соответственно", - уточняется в биржевом сообщении Ferrexpo 26 марта.
Согласно ему, ограничения не затрагивают право собственности на доли, но запрещают их передачу и ограничивают определенные права, связанные с акциями, включая право голоса.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В Ferrexpo отметили, что введенные ограничения отличаются от ограничений, связанных с замораживанием акций, о которых ранее было объявлено 7 марта 2023 года и 21 сентября 2023 года.
"Ferrexpo заявляет, что она не намерена и никогда не собиралась передавать акции своих дочерних компаний. В настоящее время Группа анализирует возможные юридические и другие доступные средства правовой защиты и намерена активно защищать свои права", - отмечается в заявлении.
В нем также отмечается, что деятельность Ferrexpo продолжается без изменений, а дальнейшие объявления будут сделаны по мере необходимости.
Курс акций Ferrexpo с утра среды снизился на 2,3% – до 45,54 пенса после роста на 8,2% накануне, когда компания сообщила о хороших производственных показателях в феврале.
Как сообщалось, в начале января 2023 года ФГВФЛ подал иск в хозсуд Киева против Жеваго о возмещении ущерба "Финансы и Кредит" и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Этот ущерб был нанесен банку путем систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам без надлежащего обеспечения, имеющего признаки фиктивности, утверждает фонд.
Хозсуд 3 марта в качестве обеспечительной меры принял решение об аресте активов Жеваго в виде 50,3% от уставного капитала трех предприятий: ЧАО "Полтавский ГОК", ООО "Еристовский ГОК" и ООО "Белановский ГОК", косвенно принадлежащих ему через Ferrexpo.
В то же время 10 марта 2023 года Ferrexpo сообщила, что по результатам передачи 9,513 млн казначейских акций в Траст вознаграждения сотрудников (ТВС) доля Жеваго в компании, которой он владеет через Fevamotinico Sarl, снизилась с 50,3% до 49,5%.
О Ferrexpo
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей.
Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. Ferrexpo имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в частности в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме, США и т.д.
Ferrеxpo принадлежит 100% акций ЧАО "Полтавский ГОК", 100-процентная доля ООО "Еристовский ГОК" и 99,9-процентная - ООО "Билановский ГОК".
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