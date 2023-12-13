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НБУ продал ипотечное имущество ТЭЦ Живаго в Киевской области
Национальный банк Украины заключил соглашение о продаже переданного в ипотеку имущества ПРаТ "БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Белоцерковской городской территориальной общине.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Отмечается, что цена сделки составила 298 562 956,00 грн, а 4 декабря средства поступили на счет НБУ.
"Продажа важного объекта энергетической инфраструктуры Белоцерковской территориальной общине будет способствовать обеспечению его надлежащего функционирования в интересах горожан в течение отопительного сезона, а также более быстрому восстановлению всех генерирующих мощностей, в том числе и через механизмы международной поддержки", - подчеркивают в НБУ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В финучреждении отмечают, что ранее получили обращение от Кабинета Министров Украины, Министерства экономики Украины, Киевской областной военной администрации и Белоцерковского городского совета Киевской области с просьбой продать переданное в ипотеку НБУ имущество ПРаТ "БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" общине.
Правление НБУ в августе 2023 года согласовало соответствующее решение.
"В то же время компания Mulready Ventures Limited, которая является одним из акционеров ЧАО "БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" и связана с Константином Жеваго, обратилась в Хозяйственный суд города Киева с заявлением об обеспечении иска, чтобы заблокировать продажу", - отмечают в НБУ.
Хозяйственный суд города Киева 3 октября 2023 частично удовлетворил это заявление и запретил Белоцерковскому городскому совету и его органам совершать действия по приобретению имущества ТЭЦ.
Не соглашаясь с определением суда об обеспечении иска, НБУ 6 октября 2023 года обжаловал его в суде апелляционной инстанции.
Северный апелляционный хозяйственный суд 21 ноября 2023 удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и отменил постановление об обеспечении иска.
"Следовательно, суд отменил ограничения относительно возможности приобретения Белоцерковским городским советом недвижимого и движимого имущества Белоцерковской ТЭЦ", - констатируют в НБУ.
В регуляторе сообщили, что решение о подписании соглашения о продаже ПРаТ "БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" территориальной общине Белой Церкви было утверждено решением Правления НБУ 28 ноября 2023 года.
Соответствующее соглашение подписано 30 ноября 2023 года, а 6 декабря 2023 активы были переданы новому владельцу.
Напомним, что на ипотечное имущество ПРаТ "БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" было обращено взыскание Национальным банком в счет погашения задолженности АО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ" по кредиту рефинансирования.
Банк "Финансы и Кредит" в 2015 году привлек рефинансирование Национального банка под залог недвижимого и движимого имущества ПРаТ "БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".
Поскольку обязательства по кредиту банком не были исполнены, Национальный банк в 2016 году обратился в суд с целью обращения взыскания на залоговое имущество путем его принудительной продажи в рамках процедуры исполнительного производства.
На сегодняшний день общий объем остатка задолженности банка “Финансы и Кредит” перед Национальным банком по кредитам рефинансирования составляет 5,9 млрд грн.
Национальный банк Украины 17 сентября 2015 принял решение об отнесении банка “Финансы и Кредит” к категории неплатежеспособных.
На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, косвенно владевший долей в размере 97,67% акций.
Заметим, что процесс реализации активов компаний Константина Жеваго продолжается. Имущество Белоцерковской ТЭЦ – один из первых проданных крупных активов должников.
Живаго подозревают в совершении уголовных правонарушений по части 3 статьи 27, части 5 статьи 191 (организация присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой) и частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывание имущества, полученного преступным путем, совершенное органом особенно в большом размере).
Речь идет о растрате 113 миллионов долларов банка "Финансы и Кредит". Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров этого финучреждения, ныне находящегося в состоянии ликвидации. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.
В декабре 2022 года французские правоохранители задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, в том же месяце французский суд принял решение об экстрадиционном аресте бизнесмена. Позже Жеваго вышел на свободу , уплатив залог в 1 миллион евро.
В январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов подал против Жеваго иск о возмещении ущерба банку "Финансы и Кредит" и его кредиторов на сумму 46 миллиардов гривен. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo в рамках дела по иску ФГО.