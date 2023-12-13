НБУ продав іпотечне майно ТЕЦ Живаго на Київщині

Національний банк України уклав угоду про продаж переданого в іпотеку майна ПРаТ “БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” Білоцерківській міській територіальній громаді.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що ціна угоди становила 298 562 956,00 грн, а 4 грудня кошти надійшли на рахунок НБУ.

"Продаж важливого об’єкта енергетичної інфраструктури Білоцерківській територіальній громаді сприятиме забезпеченню його належного функціонування в інтересах містян протягом опалювального сезону, а також швидшому відновленню всіх генеруючих потужностей, зокрема і через механізми міжнародної підтримки", - підкреслюють в НБУ.

У фінустанові зауважують, що раніше отримали звернення від Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України, Київської обласної військової адміністрації та Білоцерківської міської ради Київської області з проханням продати передане в іпотеку НБУ майно ПРаТ “БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” громаді м. Біла Церква.

Правління НБУ у серпні 2023 року погодило відповідне рішення.

"Водночас компанія Mulready Ventures Limited, яка є одним із акціонерів ПрАТ “БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” та яку пов’язують з Костянтином Жеваго, звернулася до Господарського суду міста Києва з заявою про забезпечення позову, аби заблокувати продаж", - зазначають в НБУ.

Господарський суд міста Києва 3 жовтня 2023 року частково задовольнив цю заяву та заборонив Білоцерківській міській раді та її органам вчиняти дії щодо придбання майна ТЕЦ.

Не погоджуючись з ухвалою суду про забезпечення позову, НБУ 6 жовтня 2023 року оскаржив її в суді апеляційної інстанції.

Північний апеляційний господарський суд 21 листопада 2023 року задовольнив апеляційну скаргу НБУ та скасував ухвалу про забезпечення позову.

"Отже, суд скасував обмеження щодо можливості придбання Білоцерківською міською радою нерухомого та рухомого майна Білоцерківської ТЕЦ", - констатують в НБУ.

У регуляторі повідомили, що рішення щодо підписання угоди про продаж ПРаТ “БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” територіальній громаді Білої Церкви було затверджене рішенням Правління НБУ 28 листопада 2023 року.

Відповідна угода підписана 30 листопада 2023 року, а 6 грудня 2023 року активи були передані новому власнику.

Нагадаємо, що на іпотечне майно ПРаТ “БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” було звернено стягнення Національним банком у рахунок погашення заборгованості АТ “БАНК “ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ” за кредитом рефінансування.

Банк “Фінанси та Кредит” у 2015 році залучив рефінансування Національного банку під заставу нерухомого та рухомого майна ПРаТ “БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”.

Оскільки зобов’язання за кредитом банком не були виконані, Національний банк у 2016 році звернувся до суду з метою звернення стягнення на заставне майно шляхом його примусового продажу в межах процедури виконавчого провадження.

На сьогодні загальний обсяг залишку заборгованості банку “Фінанси та Кредит” перед Національним банком за кредитами рефінансування становить 5,9 млрд грн.

Національний банк України 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення банку “Фінанси та Кредит” до категорії неплатоспроможних.

На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в розмірі 97,67% акцій.

Зауважимо, процес реалізації активів компаній Костянтина Жеваго триває. Майно Білоцерківської ТЕЦ – один із перших проданих великих активів боржників.

Живаго підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 (організація привласнення чи розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою) та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі).

Йдеться про розтрату 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та Кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів цієї фінустанови, що нині знаходиться в стані ліквідації. У липні 2021 року Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, того ж місяця французький суд ухвалив рішення про екстрадиційний арешт бізнесмена. Пізніше Жеваго вийшов на свободу, сплативши заставу в 1 мільйон євро.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав проти Жеваго позов про відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів на суму 46 мільярдів гривень. У березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo в рамках справи за позовом ФГВ.