Полтавский ГОК хочет расплатиться с подрядчиком, подавшим иск о его банкротстве: что этому мешает

Полтавский горно-обогатительный комбинат, являющийся ключевым активом Ferrexpo, планирует выплатить долг ООО "Производственно-коммерческому объединению Кислород", который составляет 2,2 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Однако из-за определенных банковских ограничений в Украине и специфики платежа Полтавский ГОК сейчас не может быть уверен, что деньги будут перечислены вовремя. Поэтому компания пытается договориться об отсрочке платежа.

Следует отметить, что в отчетах Ferexpo "КОО "Кислород" фигурирует в перечне связанных компаний. На июль 2023-го группа была должна компании $156 000.

"Ferrexpo plc сообщили, что суд назначил подготовительное судебное заседание для решения вопроса об открытии производства по Полтавскому ГОКу на 12 марта 2024 года. Ferrexpo тесно сотрудничает со своими юрисконсультами и другими юридическими советниками, чтобы рассмотреть и разрешить эту ситуацию", - написали в компании.

Напомним, Хозяйственный суд Полтавской области в конце февраля получил заявление об открытии производства по делу банкротства Полтавского горно-обогатительного комбината, основного бизнес-актива олигарха Константина Жеваго, в связи с имеющейся непогашенной задолженностью.

Согласно сообщению, Полтавский ГОК получил официальное уведомление о блокировании своих банковских счетов по решению суда, вынесенному по просьбе Офиса генерального прокурора Украины. Это связано с исследованием, проводимым Национальной полицией Украины с ноября 2022 года, относительно возможной нелегальной добычи полезных ископаемых.

Однако, Полтавский ГОК в отличие от других украинских горно-обогатительных комбинатов, фокусируется на производстве качественных окатышей – продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому ЮГОК считается одним из самых привлекательных инвестиционных объектов на развивающихся рынках.

Добавим, что мажоритарный владелец горнодобывающей группы Ferrexpo – олигарх Константин Жеваго, против которого в Украине возбуждено ряд уголовных дел. Также несколько уголовных дел возбуждено против председателя правления Полтавского ГОКа Виктора Лотоуса.