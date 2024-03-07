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Бизнес
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Компания Жеваго банкротит его Полтавский ГОК

Компания Жеваго банкротит его Полтавский ГОК
Фото: Полтавский ГОК

Хозяйственный суд Полтавской области в конце февраля получил заявление об открытии производства по делу банкротства Полтавского горно-обогатительного комбината, основного бизнес-актива олигарха Константина Жеваго, в связи с имеющейся непогашенной задолженностью.

Об этом идет речь в судебном реестре, пишет издание Forbes.

Отмечается, что заявление о банкротстве подало ООО "Производственно коммерческое объединение Кислород".

В отчетах Ferexpo она фигурирует в списке связанных компаний. На июль 2023-го группа была должна компании $156 000.

Бенефициар ООО "Производственно-коммерческое объединение Кислород" – Эдуард Шелаев, номинальный владелец футбольного клуба "Ворскла", президентом которого является Константин Жеваго.

Подготовительное заседание суда назначено на 12 марта.

Отметим, что Полтавский горно-обогатительный комбинат — предприятие в городе Горишние Плавни, крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей в Европу. Входит в группу Ferrexpo, которая котируется на Лондонской фондовой бирже. В отличие от других украинских горно-обогатительных комбинатов, он фокусируется на производстве качественных окатышей – продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому ЮГОК считается одним из самых привлекательных инвестиционных объектов на развивающихся рынках.

Мажоритарный владелец горнодобывающей группы Ferrexpo – олигарх Константин Жеваго, против которого в Украине возбуждено   ряд уголовных дел.

Также несколько уголовных дел возбуждено против председателя правления Полтавского ГОКа Виктора Лотоуса.

Полтавскому ГОКу грозит остановка производства

Сотрудники Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в Группу Ferrexpo, обратились в Верховный Суд с просьбой обеспечить правосудие и пресечь попытки остановить предприятие.

Проблема возникла при принятии Восточным апелляционным хозяйственным судом (г. Харьков) решения о взыскании с Полтавского ГОКа 4,7 миллиарда гривен в пользу полуфиктивной фирмы.

Указанная сумма чрезвычайно велика для любого предприятия в Украине и мире. Взыскание ее с Полтавского ГОКа способно привести к остановке предприятия со всеми катастрофическими последствиями не только тысяч работников и подрядчиков, но и всей страны.

Автор:
Светлана Манько