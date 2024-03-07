Компанія Жеваго банкрутить його Полтавський ГЗК

Господарський суд Полтавської області у кінці лютого отримав заяву про відкриття провадження у справі щодо банкрутства Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, основного бізнес-активу олігарха Костянтина Жеваго, у зв'язку із наявною непогашеною заборгованістю.

Про це йдеться у судовому реєстрі, пише видання Forbes.

Зазначається, що заяву про банкрутство подало ТОВ "Виробничо-комерційне об'єднання Кисень".

У звітах Ferexpo вона фігурує у переліку повʼязаних компаній. На липень 2023-го група була винна компанії $156 000.

Бенефіціар ТОВ "Виробничо-комерційне об'єднання Кисень" – Едуард Шелаєв, який є номінальним власником футбольного клубу "Ворскла", президентом якого є Костянтин Жеваго.

Підготовче засідання суду призначене на 12 березня.

Зауважимо, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат — підприємство в місті Горішні Плавні, найбільший український експортер залізорудних котунів до Європи. Входить до групи Ferrexpo, що котирується на Лондонській фондовій біржі. На відміну від інших українських гірничо-збагачувальних комбінатів, він фокусується на виробництві якісних котунів – продукції з високою доданою вартістю. Тому ПГЗК вважається одним із найпривабливіших інвестиційних обʼєктів на ринках, що розвиваються.

Мажоритарний власник гірничодобувної групи Ferrexpo – олігарх Костянтин Жеваго, проти якого в Україні порушено низку кримінальних справ.

Також кілька кримінальних справ порушено проти голови правління Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса.

Полтавському ГЗК загрожує зупинка виробництва

Працівники Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до Групи Ferrexpo, звернулися до Верховного Суду з проханням забезпечити правосуддя та припинити спроби зупинити підприємство.

Проблема виникла після ухвалення Східним апеляційним господарським судом (м. Харків) рішення про стягнення з Полтавського ГЗК 4,7 мільярда гривень на користь напівфіктивної фірми.

Вказана сума є надзвичайно великою для будь-якого підприємства в Україні та світі. Стягнення її з Полтавського ГЗК здатне призвести до зупинки підприємства з усіма катастрофічними наслідками не лише для тисяч працівників та підрядників, а й для всієї країни.